Virüs sürecinde hamileler ne yapmalı? Hamileleri koronavirüsten koruyan tavsiyeler

Koronavirüs sürecinde anne adayları ne yapmalı? Hamileler kontrollerine devam etmeli mi? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Salgın sürecinde hamileler için tavsiyeleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Koronavirüsü ile mücadelede dikkat edilmesi gerekenler hakkında anne ve anne adaylarına önerilerde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Merve Karamahmutoğlu Cavıldak, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Gebelerin enfeksiyondan daha çok etkilendiğini gösteren somut bir araştırmanın mevcut olmadığı ve bilgilerin çok kısıtlı olduğunu söyleyen Opr. Dr. Merve Karamahmutoğlu Cavıldak, "Korona virüsü ile ilgili olarak gebelerde genel popülasyona göre artmış bir duyarlılık bildirilmemektedir. Bu virüs hasta bireylerden öksürme hapşırma ya da konuşma sırasında ortaya saçılan damlacıklarla veya yüzeylerden kişinin ağız, burun, göz mukozasına teması ile bulaşmaktadır. Enfeksiyonun en yaygın bulguları arasında öksürük, ateş yüksekliği ve nefes darlığı bulunmaktadır. Gebelerimiz bu enfeksiyonu orta hafif düzeyde geçirmektedir. Kısıtlı sayıda gebede ağır enfeksiyonlar bildirilmektedir. Bahsettiğim bulgulardan eğer sizlerde de mevcutsa maskenizi takıp hastaneye başvurmanızda fayda vardır." diye konuştu.

ERKEN GEBELİK KAYBI BİLDİRİLMEDİ



Gebelerin rutin kontrollerine devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Opr. Dr. Karamahmutoğlu Cavıldak, "Covid-19 enfeksiyonuna ilişkin düşük riski veya erken gebelik kaybı bildirilmemiştir. Yine aynı şekilde anne karnında bebeğe enfeksiyon geçişi henüz saptanmış bir bulgu olarak rapor edilmese de, geçebileceği riski göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca erken doğum riski bulunan son trimesterdeki gebelerin Kovid-19 enfeksiyonuyla ilişkili mi olduğu yoksa iyatrojenik mi gerçekleştiği hakkında da detaylı bilgi bulunmamaktadır. Eğer ilk ya da ikinci trimesterdaysanız veya şeker yükleme haftası olan 24. haftadaysanız ya da detaylı ultrason haftasındaysanız muayenelerinize gelmeye devam etmelisiniz. Ancak ara dönemlerden birindeyseniz hekiminizle irtibata geçerek bir problem olduğunda da muayenenizi öne ya da ileriye erteleyebilirsiniz." şeklinde konuştu.

EL HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ



Gebeler için önerilerde de bulunan Karamahmutoğlu Cavıldak, "Önerilerimiz aslında diğer insanlardan farklı değil. İlk olarak el hijyenimiz bizim için çok önemli. Bunun dışında ev halkının diğer üyeleriyle de araya mesafe koyulmalı. Dışarıdan gelen bireylerin sizin yanınıza gelmeden önce üstlerini değiştirmesinde, duşlarını almasında tabi ki fayda vardır. Havlu, mutfak eşyası gibi kişisel kullandığınız tüm eşyaları ayırmalısınız. Sosyal izolasyona dikkat etmeli, dışarıya çıkarken maske takmalısınız." ifadelerini kullandı.