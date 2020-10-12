Virüs sürecinde beslenme çantası nasıl hazırlanmalı?

Koronavirüs salgın süreci devam ederken okulların açılması aileleri beslenme ve temizlik konusunda daha da titiz hâle getirdi. Peki, virüs gölgesinde beslenme çantası nasıl hazırlanmalı? Temizlik nasıl olmalı? İşte Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan öğrencilerin direncini artıran öneriler...

DHA'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, hijyenin öğrencilere oyunla ve doğru aktarılması gerektiğine dikkat çekerek, “Her gün ceplerine onların avuç içi kadar 1-2 adet badem, fındık, ceviz, kuru incir, kuru kayısı, kuru erik koyulabilir.” dedi.

HİJYEN KURALLARINI İYİ BENİMSETMEK GEREKİYOR

Prof. Dr. Özyaral, hijyen kurallarının çok iyi benimsetilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Çocuk doğup büyüdüğünde ‘oraya dokunma, kirlidir, ellerimizi yıkıyoruz’ tanımlaması yapıyorsak bunun gene aynı şekilde devam etmesi gerekmektedir. 3-4 yaşındaki çocuklar maskesiz neredeyse çıkmıyorlar, onlar çok daha kolay ve çabuk öğrenebiliyor. Yaşanılan bölgeyi de iyi tanımak gerekiyor. Etraftaki kişilerin sosyokültürel durumu nedir ve nasıl davranıyorlar? Siz ne kadar anlatırsanız anlatın, dış ortamdaki kişilerin davranışları da çocukların üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler yaratacaktır. Halkla yapılan temasta, alışveriş süreçlerinde maskenin önemini de defalarca dile getirmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

BESLENME ÇANTASINDA HANGİ BESİNLER OLMALI?

Okula gidecek çocukların beslenme çantaları için de önerilerde bulunan Prof. Dr. Özyaral, her gün avuç içi kadar kuru yemiş tüketilmesi gerektiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Beslenme çantalarının içerisinde hiçbir şekilde kutulanmış ürünler koymamak gerekiyor. Meyve suyunu kendiniz sıkıp çocukların suluklarına yerleştirmelisiniz.

Tercihim mevsim sebze ve meyveleri tüketmeleridir. Mevsim olarak brokoli, karnabahar geldiği için onları çok hafif haşlayıp sunmaktır. Bunlar C vitamini açısından oldukça yüksektir.

Eğer çocuk seviyorsa domates, biber yemelidir. Eser elementleri alması açısından mevsim sebze ve meyvesi tüketmek çok önemli.

Her gün ceplerine onların avuç içi kadar 1-2 adet badem, fındık, ceviz, kuru incir, kuru kayısı, kuru erik koyabilir.

Herkesin avuç içi kalbi kadardır. Kaju ve yer fıstığından kaçınıyoruz çünkü çocuklar bunlara alerjik reaksiyon gösterebiliyor.

Küçük yaştaki çocuklarımız için bunlar hariç diğer kuru meyve ve kuru yemişleri tuzlanmamış, sade ürünleri tercih etmeleri gerekiyor.

Ayran, süt, kase yoğurt tüketmelerinde her zaman büyük fayda var.

Kalsiyum almadan D vitamini, D vitamini almadan da kalsiyum bir işe yaramıyor. Demir ve B12 açığını kapatmak için tencere yemeklerini yapmamız gerekiyor.

Tencere yemeklerinin de en önemli özelliği günlük ihtiyaç olan vitamin ve eser elementlerin net bir şekilde yemeğin suyuna geçmiş olmasıdır. Bazı gıdalardaki besleyici unsurlar ancak piştiğinde yemeğin suyuna geçerek bize fayda sağlayabilir.”