Virüs kaygısıyla gelen psikosomatik sorunlara dikkat

Koronavirüs herkesin ruh sağlığını da etkiledi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Şahut Duran, koronavirüsün (Covid-19) insan psikolojisi üzerindeki etkilerine karşı uyarılarda bulundu.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Uzman Dr. Duran, sürecin belirsizliğinden dolayı yaşanan korku ve kaygının hastalıkla aynı belirtileri gösteren psikosomatik sorunlara neden olduğuna dikkat çekerek, "Bunun önüne geçmek için de kurallara uymak, hastalıkla ilgili sosyal medya ve basında yer alan; gerçeğe uygun olmayan yayınlardan uzak durmak gerekiyor." dedi.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Şahut Duran, koronavirüsün insan psikolojisi üzerindeki etkilerine değindi. Duran, yaşanan korku ve kaygıyı en aza indirmenin yollarını anlatarak, vatandaşlara uyarıda bulundu. Koronavirüs hastalığının yüksek bulaş ve ölüme neden olmasının insanlar üzerinde olumsuz etkiler bıraktığına dikkat çeken Duran, şu bilgileri verdi:

"Dünyada, 1 yıla yakındır süren bir hastalık ile uğraşıyoruz. Hastalık, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir kaygıya neden olmaktadır. Bunun nedenleri arasında ölüm oranlarının artması ve sürekli artan bulaş sorununa yaklaşık 1 yıldır çözüm bulunamaması, belirtilerin sürekli değişkenliği, her ne kadar aşı üzerine olumlu haberler alınsa da hastalığın giderek artması gibi durumlar yer almaktadır. Hastalığın ilk zamanki etkileri ile şu andaki etkileri bir değişkenlik gösterse de benzer ruhsal etkiler oluşturuyor."

ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNME KORKUSU

"Birçok kişi hastalığa yakalandığı zaman öleceğini düşünür" diyen Dr. Duran, şöyle devam etti:

"Temaslılarda hem yalnız kalma korkusu hem de sevdikleri ve yakınlarına bulaştırma korkusu var. Yani koronavirüs hastalığının fiziksel sonuçlarının çok kötü olmasının oluşturduğu kaygılar var. Bunlar daha çok ruhsal olarak sık rastladığımız, kafa karışıklığı, dikkat, konsantrasyon bozukluğu, korku, huzursuzluk, suçluluk hissi, matem, yas, ümitsizlik gibi birçok belirtisi var. Bu belirtiler tam anlamıyla ruhsal bir bozukluk olmasa da stres bozukluğu, kaygı bozukluğu, depresyona neden olabilir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte bu sorunlarla baş edilebiliyor. Baş edilemediği durumlarda insanlarda psikosomatik dediğimiz bedensel belirtilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Koronavirüs hastalığının belirtileri olan yüksek ateş, öksürük, halsizlik, ağrı gibi belirtiler, psikosomatik olarak ortaya çıkıp, bu şekilde de sağlık kurumlarına birçok başvuru olmaktadır. Neticesinde koronavirüs hastalığına benzer yakınmalarla başvurular olabiliyor. Bu gereksiz başvurular bazen de hastalığın bulaşma riskini de arttırıyor."

KORONAVİRÜS KAYGISINI AŞMANIN YOLLARI



Bu süreçle baş edebilmenin yollarını anlatan Duran, şöyle devam etti: