Venüs yay burcuna geçiş yaptı! İşte yay burcunda yaşanacak sürprizler

Bu ay Venüs, Yay burcuna geçiş yaptı. İlişkiler ve özel hayatta daha eğlenceli ve bir o kadar iyimser bir hava soluyacağız. Mutlu olmak çok daha basit ve kolay olacak. 12 Kasım günü öğleden sonra Boğa burcunun 19. derecesinde Dolunay meydana geldi. 12 gün kadar etkili olacak olan Dolunay, odak noktamızı finansal konulara çekmeye başlayacak. Maddi konularda birtakım tedbirler alabilir ya da önemli işlerimizi halledebiliriz. Yatırım, alım satım yapmak için kararlar alabiliriz. Dolunay’ın başrolünü Retro Merkür oynayacak ve yardımcı oyuncu ise Satürn olacak. Yani Merkür’ün geri harekette olduğundan, bankacılık sistemlerinde problemler, bankalar arası yapılan işlemlerde hatalar, karışıklıklar, sigorta işlerinde sorunlar da meydana gelebilir. Dolunay’ın yönetici gezegeni Venüs Yay burcunda yer alırken yurtdışı seyahatlere, eğitime, akademik konulara, uluslararası ticarete, yolculuklara, basın-yayın, medya veya hukuki konulara dair gelir veya giderlerimiz olabilir.

YAY BURCUNDA YENİ AY HEYECANI

Mars’ın Akrep burcuna geçişiyle daha tutkulu, hırslı ve mücadeleci bir dönem başlayacak. Biraz daha stratejik ve gizlilik içinde harekete geçmeye başlayacağız. 22 Kasım itibarıyla Merkür’ün de geri hareketinin bitişiyle iletişim konusunda yaşadığımız sıkıntılar artık yavaştan sona ermeye başlıyor. Ay sonunda ise Yay burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ile birlikte eğitim, seyahat, ticaret, özgürlük konuları hayatımızda ön plana çıkmaya başlayacak. Hepimizin hayatında belli alanlarında daha özgür hareket etme ihtiyacımız artmaya başlayacak. Bu etkiler ışığında oldukça hareketli bir ay bizleri bekliyor. Venüs’ün ayrıca şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter ile kavuşumda olması girişimlerimizin ve kafamıza koyduğumuz hedeflerin bizi fırsatlara taşıyabileceğini, bu fırsatları yakalamak için oldukça umutlu olduğumuzu gösteriyor.

Olgu ILGIN