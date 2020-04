Venüs 3 Nisanda İkizler burcuna geçti! İlişkileri neler bekliyor?

Venüs gezegeninin burçlara etkisi merak ediliyor. Aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs 3 Nisan 2020 tarihinde İkizler burcuna geçti. 14 Mayıs tarihinde İkizler burcunda ilerlerken geri hareketine başlıyor olacak. 25 Haziran tarihine kadar da İkizler burcunda geri hareket edecek. 25 Haziran’dan 7 Ağustos tarihine kadar da burada kalacak. Astrolog Ceylin Çelebi, Venüs gezegeninin İkizler burcunu nasıl etkilediğini Mor Papatya’ya anlattı.

VENÜS İLİŞKİLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Venüs gezegeni İkizler burcunda seyahat ederken her türlü ilişkilerimizde zihinsel enerji, bilgi alma ve verme, sohbet, değişkenlik çok daha ön planda olacaktır. Venüs Boğa ve Terazi burcunun yönetici gezegenidir. Boğa enerjisinde sahiplenme ve sabitlik olarak kendini gösterirken Terazide nezaket, incelik, zariflik, uyum ve denge yaratarak kendini gösterir. İkizler ise element ve nitelik olarak hava ve değişken özelliklere sahiptir. Dolayısıyla burada Venüs ilişkilerde bilgi ve iletişimin önemini vurgulayacaktır. Bir ilişki her ne kadar güven ve istikrar vadediyor olsa da şimdi karşılıklı olarak bilgi paylaşımı olmayan, zihinsel anlamda beslenemediğimiz her türlü ilişki bizi sıkabilir. Bir ilişkiden diğerine çok daha hızlı geçebiliriz. Venüs Boğadayken ilişkilerde daha sahipleniciydik ama şimdi İkizlerde daha çabuk sıkılabiliriz. Bugün çok hoşlandığımız bir kişiden çok geçmeden soğuyabiliriz. Entelektüel bilgi birikimi olan kişiler bu zaman zarfında daha çok ilgimizi çekebilir. Venüs sadece ilişkilerimizi değil sevdiğimiz, yapmaktan hoşlandığımız ve değer verdiğimiz şeyleri de anlatır. Bu yönüyle baktığımızda bu süreçte bizleri en mutlu eden şey bilgi alışverişinde bulunmak, bol bol kitap okumak, internetten bilgi araştırmak olacaktır. Ancak tabii bu bilgiler daha çok yüzeysel olarak kalabilir. Bir konu hakkında bilgi sahibi olduğumuzu düşünür düşünmez hemen diğer konuya geçebiliriz.

KİLO VERMENİN TAM ZAMANI

Telefonda uzun uzun sohbet etmek, biraz dedikodu yapmakta yine bu süreçte çok hoşumuza gidebilir. Ancak iyi haber şu ki bir süredir yemek, içmek ve keyif yapmaktan aldığımız zevk artık yerini daha hareket halinde olma, bilgi alışverişinde olma ve zihinsel enerjiyi daha aktif kullanmaya bırakacak. Böylece bizlerde yavaş yavaş aldığımız kiloları vermeye başlayacağızdır.

VENÜSÜ İKİZLER BURCU OLAN ÜNLÜLER

Venüs gezegeni natal haritasında İkizler burcunda olan ünlüler: Frida Kahlo, Kylie Minogue, George Michael, Jessica Simpson, John Fitzgerald Kennedy, Jacqueline Kennedy Onassis, Harrison Ford, Uma Thurman, Al Pacino, Tom Hanks, David Beckham, Lionel Messi, Şeyma Subaşı, Tuba Büyüküstün, Bülent Ersoy