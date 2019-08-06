Damak tadınıza lezzet katacak Varakkaak nasıl yapılır?

“Varakkaak Nasıl Yapılır?” sorusunun cevabı özellikle yemek yapmaya ilgili olan kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. Varakkaak, Siirt ve yöresine özgü bir yemek olup yörede oldukça sevilmektedir. Bugüne kadar birçok kültüre ev sahipliği yapmış olan Siirt mutfağındaki çeşitliliğiyle bunu bizlere tekrardan belli etmektedir.

06 Ağustos 2019 Salı 17:42
06 Ağustos 2019 Salı 17:42
Damak tadınıza lezzet katacak Varakkaak nasıl yapılır"

Varakkaak Siirt’e özgü meşhur bir tatlı çeşididir. Eğer bu güne kadar bu lezzetten mahrum kaldıysanız ya vereceğimiz tarifle denemenizi ya da Siirt’e gidip bu tatlıyı yerinde yemenizi öneririz. Varakkaak tatlısının içeriğinde pekmez bulunması ve rafine şeker bulunmaması da günümüzdeki tatlılara kıyasla oldukça sağlıklı bir alternatif oluşturuyor. Siz de verilen tarifi evinizde uygulayarak sevdiklerinize, dostlarınıza verdiğiniz yemeklerde Varakkaak tatlısını yapabilirsiniz. İşte Siirt’in yöresel Varakkaak tatlısının tarifi…

VARAKKAAK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 su bardağı un
1 kahve fincanı su
1 çay kaşığı tuz
1 çay bardağı çekilmiş ceviz
1 çorba kaşığı çekilmiş antepfıstığı
1 su bardağı pekmez
3 su bardağı su
50 gr margarin

VARAKKAAK NASIL YAPILIR?
Lezzet sofralarınız için harika yemek tarifleri sunuyor. Şimdi sırada  Siirt yemeğinde...

Hamur için elenmiş un ve tuzu hamur yoğurma kabında harmanlayın. Ortasını havuz gibi açıp bir kahve fincanı suyu
ilave edin.Pürüzsüz sert bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.Hamuru top şeklinde yuvarlayıp üzerini bir bezle örtün
ve oda ısısında 20 dakika bekletin.

Hamuru un serpilmiş tezgahın üzerinde yarım santim kalınlığında yuvarlak şeklinde açın. Küçük kareler şeklinde kesip
temiz bir bezin üzerine aktarın. Elde ettiğiniz kare hamurları kurumaları için oda ısısında yarım saat bekletin.

Pek mez, üç su bardağı su ve margarini derin bir tencereye alın. Kaynamaya başlayınca hamurları tencereye ilave
edin. 15 dakika pişirip süzün ve servis tabağına aktarın. Üzerine ince çekilmiş antepfıstığı ve çekilmiş ceviz serpiştirin.

Ilık ya da soğuk servis yapın.

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