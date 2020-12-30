Uzun ve mutlu ilişkinin 5 sırrı

Uzun ve mutlu ilişkilere herkes tarafından gıpta ile bakılır. "Biz neden böyle değiliz?" sorusu ile baş başa kalınca da birçok kişi kendindeki hataları görmemezlikten gelir. Sonucunda ise ertelenen mutluluklar ortaya çıkar. Peki, uzun ilişkinin sırrı nedir?



1. PARTNERİNİZE ZAMAN VERİN VE SAKİN OLUN



Şüphesiz herkes alışık olmadığı bir düzenden geçiyor. Hastalık stresi, iş stresi, ekonomik belirsizlikler... Hepsi farkında olmadan partneriniz üzerinde psikolojik baskı oluşturabilir. Bu durum sebep yokken bile aniden ruh hâlinde değişmeye neden olabilir. Böyle bir durumda partnerinize karşı sakinliği korumak ve zaman vermek önemli.

2. PARTNERİNİZİ BAŞKALARIYLA KIYASLAMAK YERİNE ZEVKLERİNE SAYGI GÖSTERİN



Her çiftin şüphesiz aynı fikirde olmadığı anlar olabilir ya da farklı hobilerden hoşlanması da olağandır. Sürekli bir arada olduğunuz bu süreçte eşinizi başkalarıyla kıyaslamak yerine sizinle aynı insan olmadığını kabul etmenizde fayda var.

3. BİRLİKTE OLMANIZA RAĞMEN AYRI KALABİLMEYİ BAŞARIN



Koronavirüs sürecinde hayat oldukça monotonlaştı. Fakat bu durumdan yakınmak yerine partnerinizden ayrı da zaman geçirebilmeyi istemek oldukça doğal bir durum. Yani birbirinizin özel alanlarını "Artık beni istemiyor musun?" hareketine dönüştürmeyin.

4. BAZEN KONUŞMAMAK DA İYİ BİR TERCİHTİR



Konuşmamak elbette sorunları ertelemek değil. Şüphesiz her şeyin ilacı doğru iletişim. Ama aynı evde zaman geçirdikçe bazı düşünceler de değişebiliyor. Bu bazen iyi anlamda bazen de kötü anlamda olabiliyor. Normalde takıntılı olmadığınız konularda duygusal olabilirsiniz. Böyle durumlarda tartışmak yerine sessiz kalıp, sonrasında düzgün bir iletişim kurmakta fayda var.

5. ORTAK BİR ŞEYLER KEŞFEDİN



Eşler arasında ayrı fikirler olabileceği gibi ortak deneyimler de muhakkak olacaktır. Yemek yapmak, oyun oynamak ya da bir puzzle bitirmek... Neden olmasın? Birlikte vakit geçirmek dikkatinizi dağıtan diğer şeylerden uzaklaşmak için iyi bir terapinin başlangıcı olabilir...