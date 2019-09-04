Saç dökülmelerinin önüne geçiyor: Üzüm çekirdeği!

Üzüm Çekirdeğini üzüm yerken çiğneyen ya da çiğnemeyen kişiler mevcut. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda üzüm çekirdeğinin çok iyi bir besin kaynağı olduğu ortaya çıktı. Üzüm çekirdeğinin çiğnenmesi veya yutulması gerekmekte çünkü bu mucizevi besin kaynağı insanlara çok önemle şeyler vaat ediyor. Üzüm çekirdeği insan vücudundaki serbest radikallerde savaşıp, kanser hücresi oluşumunu ve yaşlanmayı önlüyor.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Üzüm çekirdeği fenolik olarak adlandırılan elementler, proantisiyanidinler, ve tokoferolün bakımından zengindir. Bu elementler ise vücut için harika bir antioksidan kaynağıdır. Vücudu toksinlerden arındırarak temizlerler.

Üzüm çekirdeği insan vücudunu çevre kirliliğinin zararlı etkilerinden korur. Özellikle sigara kullanan kişilerin üzüm çekirdeği yemesi önerilmektedir.

Stresin etkilerini azaltır.

Kan dolaşımını hızlandırır, rahatlatır ve kolesterolü engellemeye yardımcıdır. Üzüm çekirdeğinin içerisindeki flavonoidler kan damarlarının güçlenmesini sağlamaktadır.

Antibakteriyel özelliğe sahiptir.

İltihap söktürücüdür. Eklem ihtihaplanmaları ve idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu özellik gösterir.

Kireçlenme, egzama, cilt problemleri, sinüzit, kolit, gastrit, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıkların tedavisinde ve hatta bağırsakları temizlemede yardımcı olabilir.

Saç sağlığını olumlu etkiler ve saç dökülmelerinin önüne geçerek daha sağlıklı bir görünüm sunar.

Üzüm çekirdeğinin antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı koruyucu özelliğe sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle cilt, prostat, meme kanseri gibi kanser çeşitlerini önlemek için doğal bir yardımcıdır.

İçeriğindeki E vitamini sayesinde gözlerin daha sağlıklı görmesini sağlar.

Üzüm çekirdeği tüketmek cilt sağlığını da olumlu yönde etkilemektedir. İçerdiği e vitamini ve antioksidanlar sayesinde ciltteki lekelere iyi gelmekte ve cildi pürüzsüz bir görünüme kavuşturmaktadır. Kolajeni arttırır cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar ve yaşlanmaya karşı direnir.

Atardamarda plak oluşumunu önler.

Vücut direncini arttırır pek çok hastalığa bağışıklık kazandırır.

İçeriği E vitamini gözdeki sarı noktanın deforme olmasını önleyerek görme oranını artırır. Uzmanlar uzun süre bilgisayar kullanan ve ışıklara maruz kalanların bol bol tüketmesi gereken bir besin olduğunu vurguluyor.

Varise karşı koruyucu özelliğe sahip olan üzüm çekirdeği bu işlevi damar cidarı stabilitesi ve damar üzerine yaptığı etkilerle gerçekleştirir. Damar duvarı yapısını koruyarak varis oluşumunu engeller. Üzüm çekirdeği tüketmek, varis sıkıntısı yaşayanların çok başvurduğu bir yöntemdir.

“Metabolism” 2009 Aralık dergisinde yer alan klinik çalışmanın sonucuna göre üzüm çekirdeği ekstresi metabolik sendromlu hastalarda yüksek tansiyonun düşürülmesinde plasebo tedavisinden daha etkili olmuştur.

Avrupa’da yapılan araştırmalara göre üzüm çekirdeğinin vücuttaki histamin salgısını önlediğini ve saman nezlesi gibi kronik hastalıların önüne geçtiği gözlenmiştir.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTI NEDİR?

Siyah üzüm çekirdeklerinin uygun çözücüler kullanılarak etken maddelerinin alınarak, çözücülerinde distilasyon yöntemi ile ortamdan uzaklaştırılarak elde edilen sıvı ekstraktıdır.

Birçok bilimsel kaynakta da adı geçen siyah üzüm çekirdeğinin özüdür. Kullanılan Çekirdekler, Türkiye’nin zengin topraklarında yetiştirilen siyah üzümlerin çekirdekleri kullanılmaktadır.

Eczanelerde ve internette Üzüm Çekirdeği ekstresi bulunabiliyor. Özellikle kanser hastalarının yararlanabileceği bu ektratlar kapsül şeklinde vücuda ağızdan alınıyor ve sıvı şeklinde tüketilebiliyor.