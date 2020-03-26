Uzmanlardan hipertansiyon hastalarına uyarı: Hipertansiyon hastaları ilaçlarını bırakmasın!

Hipertansiyon hastaları koronavirüse karşı nasıl önlem alınması gerektiğini araştırıyor. Dünyada panik etkisine sebep olan koronavirüs özellikle hipertansiyon hastalarını tedirgin etti. Uzmanlar hipertansiyonu kontrol altına almak için kullanılan ilaçların yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanma riskini artırmadığına dikkat çekti.

Hipertansiyonla Mücadele Derneği Başkanı (HİPERDER) Prof. Dr. İstemihan Tengiz, hipertansiyonu kontrol altına almak için kullanılan ilaçların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskini arttırmadığını, hastaların bu ilaçlarını doktorlarına sormadan bırakmamaları gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda Medical Park İzmir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı olan Prof. Dr. İstemihan Tengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin şu anda önemli bir salgınla mücadele ettiğini, Sağlık Bakanlığının mücadele adına ciddi tedbirler aldığını söyledi.

Türkiye'de her 3 erişkinden birinin hipertansiyon hastası olduğunu, bu hastalığın mutlaka etkili şekilde tedavi edilmesi gerektiğini aktaran Tengiz, bu hastaların pandemide yüksek risk altında olduğunu söylemenin tam olarak doğru olmadığını vurguladı.

Prof. Dr. Tengiz, "Koronavirüs, özellikle yaşlı hastalarda risk oluşturuyor. Onların da birçoğunda hipertansiyon olduğu için toplumda sanki hipertansiyonu olan kişilerin koronavirüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğu gibi yanlış bir algı oluşuyor." dedi.

"KORONAVİRÜSE YAKALANMA RİSKİ DİĞER HASTALARDAKİ RİSK KADARDIR"



Kendisinin de hipertansiyon hastası olduğunu, ilaç tedavisiyle kan basıncını kontrol altına almayı başardığını anlatan Tengiz, son günlerde özellikle hipertansiyon ilaçları hakında birçok spekülasyon yapıldığını kaydetti.

Prof. Dr. Tengiz, şöyle konuştu:

"Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin enfeksiyon açısından risk oluşturduğu bilgisi doğru değil. Bu konuda Avrupa ve Türkiye Kardiyoloji Derneğinin bilimsel açıklamaları var. Bu konudaki söylentilerle ilgili elde edilmiş sağlıklı ve güvenilir kanıtlar bulunmamaktadır. Biz hipertansiyonla mücadele eden dernekler olarak bu ortaya atılan bilginin yanlış olduğunu her yerde anlatıyoruz. Tansiyon hastalarının da yeni tip koronavirüse yakalanma riski diğer hastalardaki risk kadardır. Hastalarımızın 'koronavirüse daha çabuk yakalanırız' korkusuyla hipertansiyon ilaçlarını doktorlarına sormadan kendilerine göre bırakmaları kalp krizi, beyin kanaması ve felç oluşumu gibi yaşamları adına daha büyük bir risk oluşturabilir."

Tengiz, bu süreçte hipertansiyon hastalarının ilaçlarına daha kolay ulaşması için Sağlık Bakanlığının önemli bir çalışmaya imza attığını belirterek, "Biten ilaç raporlarının süresi hazirana kadar uzatıldı. Hastalarımızın rapor temini için hastanelere başvuru gereği kalmamıştır, ilaçlarını rahat bir şekilde eczanelerden temin etmekteler." ifadelerini kullandı.