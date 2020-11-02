Uzmanlardan her gün en az 20 damla propolis önerisi

Koronavirüs sürecinde doğal ürünler arasında en fazla propolis popüler oldu. Peki, propolis nasıl tüketilmeli? Propolisin faydaları nelerdir? İşte yanıtlar...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Fitoterapi Uzmanı Eczacı Doç. Dr. Engin Celep, propolisin hakkında en çok veri olan ve hâlihazırda sıklıkla kullanılan arı ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Celep, propolis hakkında şu bilgileri verdi:

"Arılar tarafından kovanı dış etkenlere karşı korumak için kullanılan ve ham haliyle önemli kısmı reçine ve balmumundan oluşan doğal bir arı ürünüdür. Zengin çeşitlilikte doğal antioksidan maddeler propolisin yapısında bulunmaktadır. Konu virüsler ve özellikle de COVID-19’a yolan açan SARS-CoV-2 ile mücadele olduğunda propolisin ve içeriğindeki doğal bileşiklerin yardımcı rol oynayacağına dair somut verilere rastlamaktayız."

BİRÇOK DENEYSEL ÇALIŞMA VAR

Birçok deneysel çalışmanın, propolisin ve içerdiği doğal bileşiklerin antimikrobiyal, antioksidan, antienflamatuvar ve bağışıklığı düzenleyici etkiler gösterebileceğini ortaya koyduğunu söyleyen Celep, ayrıca, propolisten elde edilmiş özütlerin in vivo çalışmalarla grip virüsü, herpes simplex virüsü gibi virüslere ve ayrıca çeşitli bakterilere karşı etki gösterebileceğinin anlaşıldığını ifade etti.

"TÜRKİYE DÜNYA’NIN 2. BÜYÜK ARICILIK ÜLKESİ"



Türkiye’nin, arıcılık ve arı ürünleri sektöründe dünyaya öncülük eden ülkeler arasında olduğunu kaydeden Gıda Yüksek Mühendisi, Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı ise, dünya üzerinde bulunduğu konum itibari ile de endemik bitki örtüsü çeşitliliği, diğer ülkelere kıyasla 3 kat daha zengin olduğunu hatırlattı.

Anadolu coğrafyasındaki kovanlardan elde edilen propolisin de diğer ülkelere kıyasla daha yüksek fenolik ve flavonoid yani antioksidan madde içeriğine sahip olduğunun altını çizen Samancı, şu şekilde konuştu:

"Ülkemizde 8 milyon arı kovanı ve 72.000 arıcı bulunmaktadır. Zengin coğrafyamız sayesinde arıcılık ve arı ürünleri üretimi konusunda yüksek potansiyele sahip olan ülkemizde, başta propolis olmak üzere, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal gibi katma değerli arı ürünleri üretilmektedir. Doğal bir arı ürünü olan propolisin yüzde 50’sini balmumu, geri kalan büyük bölümünü de reçine oluşturur. Propolis ham halde tüketilebilir bir ürün değildir. Ham halde vücudumuz propolisten sadece yüzde 2 oranında yararlanmaktadır. Propolisin vücudumuz tarafından sindirilebilmesi için mutlaka ekstrakte edilmesi yani özütlenmesi gerekir. Sadece özüt formunda tüketildiğinde vücudumuz propolisten tam anlamı ile fayda sağlar.”

HER GÜN PROPOLİS TÜKETİN

Propolisin, pek çok farklı hastalıkta tedaviye destek olarak kullanıldığında olumlu etkileri gözlendiğine dair bilimsel çalışmaların olduğunu ve bilimsel veri tabanlarında propolisin antiviral etkisi ile ilgili 10 binin üzerinde akademik araştırma bulunduğunu kaydeden Samancı gün geçtikçe de bu araştırmalara yenileri eklendiğini söyledi.

Çalışmalarda propoliste, doğal olarak bulunan fenolik ve flavonoid bileşenler, COVID-19 virüsünün hücre içine girerek ağır bir enfeksiyona yol açmasını engelleyebileceğini gösterdiğini kaydeden Samancı, bu nedenle, en az yüzde 10 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten her gün düzenli olarak yetişkinlerin en az 20 damla çocukların en az 10 damla tüketmesinde yarar bulunduğunu belirtti.

Samancı, enfeksiyon durumunda tedavinin yanı sıra destekleyici olarak çocukların günde 40 damla yetişkinler günde 80 damla propolis damla kullanabileceğini sözlerine ekledi.