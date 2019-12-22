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  3. Uzmanlar uyarıyor! Uykusuz kalmak istemiyorsanız dikkatli tüketin

Uzmanlar uyarıyor! Uykusuz kalmak istemiyorsanız dikkatli tüketin

Uzmanlar uyarıyor! Uykusuz kalmak istemiyorsanız dikkatli tüketin

Uzmanlar akşam saatlerinde tüketilen besinlerin uykuya birebir etkisi olduğunu belirtirken hangi yiyeceklerin uykusuzluğa neden olduğunu bilmek ve beslenme alışkanlıklarımızı ona göre yeniden düzenlemek için bu rehbere göz atmaya ne dersiniz? İşte uykusuzluğa neden olan ve uzak durmanız gereken o besinler...

İşlenmiş et

Protein ve yağ bakımından zengin olan sosis, sucuk vb. et çeşitleri sindirilmesi zor olduğundan dolayı yatma saatinize yakın tüketirseniz gece boyunca midenizi meşgul ederler. Bu da geceleri rahat uyuyamamanıza sebep olur.  

Bitter çikolata

Sadece 2 parça çikolata bile beyninizin ve metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına sebep olur. Ayrıca kafein içerdiğinden dolayı uykunuzu kaçıracağından emin olabilirsiniz. 

Yeşil çay

Kafein gibi yeşil çay da kalp atışınızın yükselmesine ve gergin hissetmenize sebep olur. Bu yüzden kafeine karşı hassas bir bedeniniz varsa yatmadan önce yeşil çay içmeniz de önerilmez. 

Baharatlı yiyecekler

Sindirim problemlerine ve mide yanmasına sebep olmasının yanı sıra vücut ateşinizi de yükselten baharatlı yiyecekleri yatmadan önce fazla tüketmek huzursuz bir uyku uyumanıza, hatta uyuyamamanıza, sebep olur.

Su

Su içmenin sağlık için çok önemli olduğu bir gerçek. Fakat yatmadan önce çok fazla su içmek gece boyunca tuvalete gitmenize sebep olabilir. Bu yüzden yatmadan en fazla 1,5 saat önce son suyunuzu içmeniz önerilir.


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