Uzmanlar uyardı: Yetersiz beslenme kalp ve cilt hastalıklarına yol açıyor

Yetersiz ve dengesiz beslenme hem hastalıkların uzun sürmesine hem de vücut fonksiyonlarında aksamaya neden oluyor. Özellikle kalp ve cilt hastalıkları için uyarıda bulunan uzmanlar, diyetisyen kontrolünü önerdi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyeni Mukadder Büyükzeren, insanın sağlıklı büyüme ve gelişmesi, sağlıkla uzun süre yaşaması için bu öğelerin her birinden günlük ne kadar alınması gerektiğinin belirlendiğini ifade etti.

DENGESİZ BESLENME NEDİR?

Besin öğelerinin herhangi biri alınmadığında, gereğinden az ya da çok alındığında, sağlığın bozulacağını belirten Diyetisyen Mukadder Büyükzeren, şu bilgileri verdi:

“Gereğinden fazla besin tüketilirse, çok alınan bazı öğeler vücutta yağ olarak depolandığından sağlık için zararlı olur. Gereğinden az besin tüketilirse de yetersizliğe bağlı birçok rahatsızlık görülür. Bu duruma "Dengesiz Beslenme’’ denir. İnsanların yetersiz ve sağlıksız beslenmesi sonucu vücutları bu yetersizliğe cevap verir. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu olumsuz tepkiler veren vücudumuz sağlığını yavaş yavaş kaybeder. Vücudun çalışması ve metabolizma hızı yavaşlar, kilo artışı başlar.”

SAĞLIKSIZ BESLENMENİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

Dengesiz beslenmenin sonuçlarını anlatan Mukadder Büyükzeren, yeterli ve dengeli beslenmenin önemini şöyle anlattı:

“Yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmemek vücudun çalışmasında aksaklıkların olmasına sebebiyet verir. Büyüme ve gelişmenin yerine getirilemez ve gelişim geriliğine sebep olur. Vitamin ve mineral alımı bozulacağı için birçok sağlık sorununu beraberinde getirir. Bağışıklığın düşmesine sebep olur ve hastalıklar uzun sürer. Obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları gibi hastalıkların yolunu açar. Kemik ve kas sorunlarını beraberinde getirebilir. Dikkat ve odaklanma süresinin azalmasına neden olur. Cilt problemlerine yol açar.”

“BESLENME, KAN TAHLİLLERİ İLE SAPTANABİLMEKTEDİR”



Bir toplumdaki bireylerin yeterli ve dengeli beslenip beslenmediklerini sadece dış görünüşüne bakarak karar vermenin doğru olmadığını dile getiren Büyükzeren, şu bilgileri verdi: