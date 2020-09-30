Uzmanlar uyardı: Uykusuz kalan çocukların boyları kısa kalabilir
Uyku, öğrencinin hem gelişiminde hem de okul başarısında önemli bir role sahip. Peki, okul başarısını artırmak için öğrencilerin günde kaç saat uyuması gerekiyor? İşte uzmanından ailelere uyku konusunda tavsiyeler...
Salgın sürecinde birçok öğrencinin uyku düzeni bozuldu. Öğrenciler daha geç yatmaya, daha geç kalkmaya başladı. Bu durumun başarıyı ve fiziksel görünümü etkilediğini belirten uzmanlar, okul başarısını artırmak için uyku süresinin 7 saatin altına düşmemesi gerektiğini söyledi.
AA'ya açıklamalarda bulunan Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin öğrencilerin yaşam düzeninde farklılıklara yol açtığını ifade etti.
SAĞLIK İÇİN UYKUYU BÖLMEYİN
Salgın sürecinin öğrencilerin eğitim hayatında değişikliklere yol açtığını vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, uykunun kendi içinde belli evreleri olduğunu, sağlıklı bir uykunun bölünmeden tek parça halinde alınması gerektiğinin altını çizdi.
"UYKU DÜZENİNİN BOZULMASI OBEZİTE RİSKİNİ ARTIRIR"
Sağlıklı ve düzenli uykunun, öğrenme sürecini verimli hale getirdiğine ve başarıyı artırdığına işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:
"Uyku düzeninin bozulması, beraberinde önemli sonuçlar getirir. Örneğin, daha geç yatan bireyler acıktıkları için gece geç saatlerde atıştırma eğiliminde olurlar. Obezite riski artar. Özellikle büyüme ve gelişme döneminde uykusuz kalanlarda büyüme hormonu salgısı etkileneceği için boyları kısa kalabilir. Tüm yaş gruplarında dikkati toplama, öğrenme ve hatırlama bozulabilir. Bu da akademik başarının düşmesine yol açabilir. Okul başarısını artırmak için yatma ve kalkma saatleri düzenli olmalı. Uyku süresi 7 saatin altına düşmemeli. Gün içinde boş kalındığında uyku uyumamalı, bunun yerine hafif ve orta düzeyde egzersiz yapılmalı."