Uzmanlar uyardı: Uykusuz kalan çocukların boyları kısa kalabilir

Salgın sürecinde birçok öğrencinin uyku düzeni bozuldu. Öğrenciler daha geç yatmaya, daha geç kalkmaya başladı. Bu durumun başarıyı ve fiziksel görünümü etkilediğini belirten uzmanlar, okul başarısını artırmak için uyku süresinin 7 saatin altına düşmemesi gerektiğini söyledi.

AA'ya açıklamalarda bulunan Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin öğrencilerin yaşam düzeninde farklılıklara yol açtığını ifade etti.

SAĞLIK İÇİN UYKUYU BÖLMEYİN

Salgın sürecinin öğrencilerin eğitim hayatında değişikliklere yol açtığını vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, uykunun kendi içinde belli evreleri olduğunu, sağlıklı bir uykunun bölünmeden tek parça halinde alınması gerektiğinin altını çizdi.

"UYKU DÜZENİNİN BOZULMASI OBEZİTE RİSKİNİ ARTIRIR"



Sağlıklı ve düzenli uykunun, öğrenme sürecini verimli hale getirdiğine ve başarıyı artırdığına işaret eden Öztürk, şunları kaydetti: