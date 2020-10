Uzmanlar uyardı: Ucuz pideye et yerine başka malzemeler katılıyor!

Pide çeşitleri hemen hemen herkes tarafından tüketiliyor. Özellikle pandemi döneminde sahte pide konusunda vatandaşları uyaran uzmanlar, 1 TL ile 5 TL arasında satılan kır pidesi olarak bilinen kıymalı pidelerin sağlıksız olduğunu söyledi. Peki, pideye hangi malzemeler katılıyor? Sahte pideyi nasıl anlayacağız? İşte yanıtlar...

DHA'ya açıklamalarda bulunan Uzman Dr. Ülkümen Rodoplu, dışarıda uygun fiyata satılan kıymalı kır pidelerinin sağlıksız olduğunu dile getirerek, "Dışarıda satıldığı için içerisinde bakteri ve virüs barındırabilir. Et yerine bakteri yemeyin." uyarısında bulundu.

ET YERİNE BULGUR, MERCİMEK KONULUYOR

Fiyatının uygun olması sebebiyle içerisine et yerine bulgur, mercimek gibi gıdaların konulduğunu ifade eden Rodoplu, pidede et yerine hangi malzemelerin eklendiğini şu sözlerle anlattı:

"Et yerine hilelerle mercimek, bulgur, soya konulabiliyor. Alan kişi et yediğini düşünüyor ama bambaşka bir şey yiyor. Birçok kişinin soya alerjisi oluyor. Mercimek, bulgur da mide bağırsak sisteminde şişkinliğe neden olabiliyor. Örneğin; safra kesesinde taş olan bir kişiye bulgur dokunuyor. Bu kişiler et yediğini zannediyor ama alerjisi olan soyayı tüketiyor. 3 liralık bir pidenin çok ucuz olduğunu biliyorsunuz ve zannediyorsunuz ki et yiyeceksiniz. Ancak et yerine hileli gıda tüketiyorsunuz."