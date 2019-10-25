Uzmanlar uyardı: Şeker körlüğe neden oluyor!

Op. Dr. Acar, şeker hastalığının Türkiye'de çok sık rastlandığını, insülin hormonu eksikliği ya da etkisizliği sonucu ortaya çıktığına dikkat çekti.

Diyabetin, gözün görme tabakası olan retinada yaptığı bozukluklara 'diyabetik retinopati' adı verildiğini de vurgulayan Op. Dr. Hüseyin Acar, şeker hastalığının retina tabakasındaki damar yapısını bozunca damar içerisindeki kanın sıvı kısmının dışarı sızdığını ve damarların bozulmasına bağlı bazı retina bölgelerinde beslenme bozukluğunun ortaya çıkardığını, ayrıca hastalık ilerledikçe, retina yüzeyinde anormal yeni damar oluşumlarının meydana getirdiğini ifade etti.

Op. Dr. Hüseyin Acar, "Bu anormal yeni damarların ise göz içi kanamalarına neden olarak görme azlığına yol açıyor" dedi.

"BU SORUN TİP 1 VE TİP 2 DİYABET HASTALARINDA GÖRÜLÜYOR"

'İnsüline bağımlı diyabet' olarak isimlendirilen Tip 1 diyabette hastaların insülin kullandığının altını çizen Op. Dr. Hüseyin Acar, genellikle hastalığın, 10-20 yaşlar arasında başladığını belirtti.

Tip 2 diyabetin 'insülinden bağımsız diyabet' olarak da adlandırıldığını ve genellikle 50-70 yaş arasında başladığını anlatan Op. Dr. Hüseyin Acar, "Tip 1 diyabette retinopati görülme olasılığı daha fazla olabiliyor" ifadelerini kullandı.

KÖRLÜĞE NEDEN OLUYOR

Son yıllarda Tip 1 diyabeti olan her 100 kişinin 70-90'ında retinopati bulguları bulunduğuna dikkat çeken Op. Dr. Hüseyin Acar, Tip 2 diyabette retinopatinin daha geç başlayıp daha hafif seyrettiğini belirterek, "15 yıldır Tip 2 diyabeti olan 100 kişinin 60'ında retinopati mevcuttur. 20-65 yaş arasındaki kişilerde en sık görülen körlük nedeni diyabetik retinopatidir" şeklinde konuştu.

"DÜZENLİ KONTROLLERİ İHMAL ETMEYİN"

Op. Dr. Hüseyin Acar, "Şeker hastalığı tanısı konulan hastaların yansında ilk 10 yıl içinde, yüzde 90'ındaysa 30 yıl içinde retinopati gelişiyor. Gizli seyreden şeker hastalığında, hastalık teşhis edilmeden retinopati gelişmiş olabiliyor" dedi.

YILDA EN AZ 1 KEZ GÖZ DİBİ MUAYENESİ YAPTIRILMALI

Diyabetik retinopatinin hiçbir semptom olmaksızın gelişebileceğine dikkat çeken Op. Dr. Hüseyin Acar, makula ödeminin hiçbir semptom oluşturmaksızın diyabetik retinopatinin herhangi bir evresinde ortaya çıkabildiğini, erken, tam ve zamanında tedavinin görme kaybını önleyebildiğini vurguladı.

İHA