Uzmanlar uyardı! Sahte vitamin ve besin takviyesi nasıl anlaşılır?

Son dönemde koronavirüs salgını nedeniyle vitamin ve besin takviyelerine ilgi arttı. Bu durumun ardından vitaminler ve besin takviyelerinin nasıl alınması gerekiyor? Sahte vitamin ve besin takviyeleri nasıl anlaşılır? gibi sorular araştırılmaya başlandı. Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Seda Akgül gibi ünlü isimler, bir ürünün koronavirüse iyi geldiğini söyleyerek reklamını yaptı. Ardından ürünün bakanlık onayında olmayan ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Bu durum akıllara vitaminler ve besin takviyesi ile ilgili doğru bilinen yanlışları getirdi.

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Gıda Güvenliği Uzmanı Nurten Sırma, gıda besin takviyelerinin içinde ilaç etken maddesi olmaması gerektiğini vurguladı.

Son günlerde koronavirüs nedeniyle besinler konusunda herkesin uzman gibi açıklama yaptığına dikkat çeken Gıda Güvenliği Uzmanı Nurten Sırma, koronavirüs konusunda muhatap alınması gereken tek kurumun Sağlık Bakanlığı olduğunu belirtti. Sahte ürünlere karşı vatandaşları uyaran Nurten Sırma, şu şekilde konuştu:

“Şu an önüne geçilemeyen bir salgın var. İnsanlar sanki COVID-19 üzerinde çalışmış gibi açıklamalarda bulunuyor. Muhatap alınacak tek kurum Sağlık Bakanlığı’dır. Çünkü bakanlık önlem amaçlı şeyler anlatıyor. O vitamin, bu vitamin faydalı diye açıklamalarda bulunmak yanlıştır. Mikrobiyoloji üzerine akademik kariyer yapan bir sürü insan var. Örneğin, insanlar akdarlardan alışveriş yapıyor. Alerjisi var bilmeden alıyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey; içinde ilaç etken maddesinin olup olmamasıdır. 2012 yılından beri Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri sonucunda gıda ifşa listesi yayınlandı. İlaç diye piyasada satılan vitamin grubunda “sağlık sektörünün onayı ile” diye yazması gerekiyor. Ayrıca bu ürünler doktor tavsiyesi ile kullanmalıdır. Yani satın alırken ölçü şu olmalı; ölçü Sağlık Bakanlığı’dır.”



NEREYE ŞİKÂYET EDİLMELİ?

Besin takviyesi kullanmak isteyenlere de tavsiyede bulunan Sırma, Tarım ve Orman Bakanlığının onayı olan besin takviyeleri bulunduğunu, gerekirse bunların kullanılması gerektiğini belirtti. Bu besin takviyelerinde ilaç kullanılmadığını aktaran Nurten Sırma, şu şekilde konuştu:

“Bazı yerlerde yüzde yüz bitkisel deniliyor fakat ilaç etken maddesi kullanılıyor ve gizleniyor. Bakanlık yakaladığı zaman ceza veriyor. Ama tüketicilerin bu durumlara karşı algıları açık olmalı. Vitamin ürünlerinde Sağlık Bakanlığı, besin takviyelerinde Tarım Bakanlığı ibaresi olmalı. Ürün doğru mu, böyle bir firma var mı sorgulanmalıdır.”

Kullanılan ürünlerde kalp çarpıntısı, alerji gibi durumlar yaşandığında şikâyet edilmesi gerektiğini belirten Gıda Güvenliği Uzmanı Nurten Sırma, “Vitamin, besin takviyesi gibi ürünleri kullanırken kişi kendini kötü hissediyorsa mutlaka “ALO 174 Gıda İhbar Hattı” ya da “0501 174 0 174 Nolu Gıda WhatsApp İhbar Hattı” üzerinden şüphelendikleri gıda ürünlerini veya besin takviyelerini bildirebilir. İçinde yasal olmayan ilaç etkin maddesini kullanan gıda üreticilerinin denetlenmesine vesile olmuş olurlar.” dedi.