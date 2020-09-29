Uzmanlar uyardı: Sağlıklı dediğiniz salatalar kilo aldırabilir

Salatalar sağlıklı beslenme konusunda vazgeçilmez öğün olarak biliniyor. Sağlıklı yiyecek olarak adlandırılan salataların içine eklenenlerle salataların kilo aldırabileceğini belirten uzmanlar, sağlıklı salataları anlattı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Pendik Medipol Üniverisitesi Hastanesi’nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, sağlıklı beslenme ve salata konusunda bilgi verdi.

Sağlıklı yiyecek olarak adlandırılan salataların içine konulanların sağlıksız bir hal alabileceğini belirten, Diyetisyen Gençyürek, ’’Bu durum alışkanlık haline getirildiğinde ise hem kilo artışına sebep olabilir, hem de bazı hastalıklar için risk oluşturabilir.’’ dedi.

’’FAZLA ZEYTİNYAĞI KİLO ALMANIZA NEDEN OLABİLİR’’



Salataların sağlıklı olması açısından içeriğine dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Gençyürek, şu bilgileri verdi:

’’Yağ ve tuz eklenmeden yapılan domates, salatalık, biber ve çeşitli yeşilliklerden oluşan bir salatanın kalori değeri neredeyse sıfır olduğundan öğünlerin yanında sınırsız olarak verebilmekteyiz. Ancak içerisine eklenen çeşitli yağ, protein ve karbonhidratlar ile başlı başına alternatif bir ana öğün olabilir. Salatalara ekleyeceğimiz yağı zeytinyağı olarak tercih etmeliyiz. Yemeklerle birlikte tüketilen salatalara konan 1 (bir) yemek kaşığından fazla (kişi başı) zeytinyağı, vücut yağının artışına sebep olabilirken, eklenen fazla tuz da ödem artışına neden olabilir. Bazen sırf görsellik katması amacıyla bile eklenen zeytin ve ceviz, badem gibi kuruyemişler aslından birer yağ kaynağı olduklarından yine kilo alımına sebep olabilir.’’

’’SOSLAR SALATALARI KALORİ DEPOSU HÂLİNE GETİRİYOR"



Salatalara eklenen malzemeler hakkında bilgi veren Diyetisyen Gençyürek sözlerini şöyle tamamladı: