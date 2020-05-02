Uzmanlar uyardı: Ramazanda un ve şeker tüketimine dikkat!

"Evde kal" sürecinde birbirinden farklı kek, pasta ve börek çeşitleri sosyal medyayı süsledi. Canı sıkılanlar mutfakla oyalandı. Ramazanın gelmesiyle de tatlı tariflerinden böreklere kadar tüketim arttı. Peki, salgın sürecinde çok fazla un ve şeker tüketmek doğru mu? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydanur Mihmanlı, evde kal sürecinde bağışıklık sisteminin güçlü olması için mevsimine uygun sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye ederek, ’’Özellikle un ve şekerden uzak durun.’’ uyarısında bulundu.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aydanur Mihmanlı, Covid-19’a karşı akciğer sağlığının korunmasının önemine dikkat çekti. Dr. Mihmanlı, sigara tiryakilerinin koronavirüse yakalanmaları durumunda hastalıklarının daha şiddetli seyrettiğini belirterek, “Sigara, akciğer dokusu ve hava yollarının savunma mekanizmalarını önemli ölçüde baskılamaktadır. Bunun sonucunda korona virüsün hem solunum yollarına girişi ve yerleşmesi kolaylaşır hem de hastalık daha şiddetli seyreder” dedi.

UN VE ŞEKERDEN UZAK DURUN



Bağışıklık sistemini güçlendirmenin sağlıklı beslenerek, uyku düzenine dikkat ederek ve hareketsiz kalmaktan kaçınarak sağlandığını ifade eden Mihmanlı, “Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında beslenme çok önemlidir. Sebze, meyve ağırlıklı ve dengeli beslenme virüslere karşı bağışıklığımızı güçlendirecektir. Özellikle mevsimine uygun sebze ve meyveleri tercih etmeliyiz. Evde olduğumuz süre içinde unlu ve şekerli gıdaları yemek cazip gelebilir, ancak hem bu besinlere ihtiyacımız yoktur hem de bağışıklık sistemimizi baskılar. Kesinlikle bu tür gıdalardan uzak durmalıyız.” diye konuştu.

AŞIRI SICAK İÇECEKLERE DİKKAT!



Mihmanlı, akciğerlerin sağlığı açısından günlük 2-3 litre sıvı tüketilmesini önererek, “Bu sıvı miktarının çay, kahve ve diğer sıcak-soğuk içeceklerden daha çok su ile karşılanmasına özen göstermeliyiz. Sıcak içeceklerin korona virüsü yenmede etkili olduğuna dair düşünce doğru değildir. Aksine aşırı sıcak içecekler koruyucu epitel tabakayı ve enfeksiyonu önleyici bağışıklık salgılarını tahrip ederek solunum yollarının doğal savunmasına zarar verirler.” ifadelerini kullandı.

“Evde kaldığımız sürece hareketsiz kalmamaya dikkat etmeliyiz” diyen Dr. Mihmanlı, “Dışarı çıkmadan evde yapacağımız 15-20 dakikalık egzersizler akciğerlerin güçlü olmasına önemli katkı sağlayacaktır. Egzersizlerin, diyaframı çalıştırarak akciğer kapasitesini arttırıcı, solunum kaslarını güçlendirici etkileri olduğu saptanmıştır. Egzersiz sırasında salgılanan seratonin de kişinin kendini iyi ve dinç hissetmesini sağlayarak bağışıklık sistemimizin güçlenmesine katkı verecektir.” açıklamasında bulundu.

AKCİĞER RAHATSIZLIĞI OLANLARA TAVSİYELER



Mihmanlı, kronik akciğer hastalarına ise şu tavsiyelerde bulundu: “Astım, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), İdyopatik Pulmoner Fibrozis (İPF) gibi kronik akciğer hastalığı olan kişiler, kullanmakta oldukları tedaviye devam etmelidirler. Şikayetleri yoksa bu süreçte rutin kontrollerine gitmelerini önermiyoruz. Gerekirse doktorları ile telefonla iletişim kurabilirler. Ateş öksürük gibi belirtiler ortaya çıkarsa ya da şikayetlerinde artma olursa bir maske takarak en yakın sağlık merkezine başvurabilirler. Kronik akciğer hastalığı olan hastalarımızın bir kısmı ve uyku apne sendromu olan hastalarımız düzenli olarak solunum cihazları kullanmaktadırlar. Bu cihazları kullanan hastalarımız, önerildiği şekilde cihazlarını düzenli olarak temizlemeli ve virüs bulaşmasına karşı koruyucu önlemleri mutlaka yerine getirmelidir. Ayrıca bu süreçte herhangi bir bulaş olasılığına karşı odalarını mutlaka ayırmalarını öneriyoruz.”