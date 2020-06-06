Uzmanlar uyardı: O içecekler ani ölümlere sebep olabilir!

Aşırı soda tüketiminin zararları merak ediliyor. Özellikle yaz mevsiminde kafeinli ve şekerli içeceklere karşı uzmanlardan uyarı geldi. Kardiyolog Prof. Dr. Bilal Boztosun sıcak havalarda su ve mineralleri takviye edebilmek amacıyla aşırı soda ve maden suyu içilmesine dikkat çekerek “Bu durum tansiyonun yükselmesine yol açabileceği gibi, kalp yetmezliği hastalarında vücutta sıvı birikmesine yol açabilir.” dedi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, özellikle terlemeyle vücuttaki sıvı, tuz ve minerallerin kaybının arttığına dikkat çekti. Boztosun, “Vücuttaki sıvı miktarı gereğinden fazla azalırsa, kanda koyulaşmaya ve pıhtı oluşmasına yol açarak kalp krizi veya felç riskini arttırabilir. Eğer kalp hastalığınız varsa, aşırı sıcak hava kalp ve dolaşım sistemi üzerine ek yük getirmektedir. Bu yüzden aşırı sıcak havalarda kendinize dikkat etmeli ve vücuttaki sıvı kaybını telafi etmelisiniz.” diye konuştu.

ENERJİ İÇECEKLERİ ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR

Son yıllarda popülerleşen detoks sularının bilimsel bir dayanağının olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Boztosun “Bu suların kullanımında özünde mahsur bulunmamakla beraber ishal, baş ağrısı, vücutta sıvı kaybına yol açabileceği unutulmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Sıcak havalarda suyun alternatifi olarak tüketilen içeceklerin kalp krizini tetikleyebileceğini belirten Prof. Dr. Boztosun, sözlerini şöyle tamamladı: