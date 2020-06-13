Uzmanlar uyardı: Maskenin ön kısmına kesinlikle dokunmayın!

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskenin yanlış kullanımı, göz ve yüzde oluşabilecek hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Peki, maskenin doğru kullanımı nasıl olmalıdır?

Kovid-19'dan korunmak için aynı maskenin birden fazla kullanılması gözyaşı yolu iltihabı, ciltte tahriş ve kaşıntıların ortaya çıkmasına da neden olurken uzmanlar da sıcaklığın arttığı yaz aylarında, maske türleri ve doğru kullanımı konusunda uyarıyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Karaali, AA muhabirine hastanelerde kullanılan profesyonel maskelerin tek kullanımlık olduğunu, bunlardan belirli bir süre faydalanmak gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünün de önerdiği ve bazı toplumların kullandığı bez maskenin de uygun olduğunu kaydeden Karaali, "Bunların kullanım süresi de bazı faktörlere göre değişebilir. Bir kişi bu maskeyi kısa süre kullanmıştır ama o dönem terlemiştir. Maske ıslanmıştır ve artık onu bir daha kullanmamak gerekir. Maskeleri kullanırken yüzeyine kesinlikle dokunmamak lazım. Çünkü yüzey kısmında Kovid olabilir, ön yüzünde göz iltihabına neden olabilecek farklı virüsler bulunabilir. Maskenin yüzeyine dokunduğumuzda aynı anda gözümüzü kaşırsak enfekteyi kendi elimizle ekmiş oluruz." diye konuştu.

Karaali, hijyen kurallarına bağlı olarak bir maskenin gün içinde birçok defa kullanabileceğine ancak bunun da belirli bir süresinin olduğuna dikkati çekti.

Tempolu bir iş yapıldığında maskenin ıslanması halinde hemen değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Karaali, "Havaların çok sıcak olduğu yaz aylarında maske ıslandığında bir daha kesinlikle kullanılmamalı. Cerrahi maskeler, yıkanıp kullanılabilir değildir. Bu nedenle uygun şekilde imha etmek gerekir. Diğer bez maskeler böyle bir durumda yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

ÖZELLİKLE YAZ AYLARINA DİKKAT!

Karaali, maskeyi kullandıktan sonra katlanarak ceplere konmasının da çok doğru olmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Maskenin ön kısmını kirli olarak kabul etmek zorundayız. Oraya elle dokunmamalıyız. Dokunursak da elimizi su, sabun ya da dezenfektanla temizlemeliyiz. Bu tür uygulamalara dikkat etmeliyiz. Ayrıca lastikli maske kullanan kişilerin yaz aylarında çok dikkat etmesi gerekir. Bunların üretimi genellikle standart boyuttadır. Yüzü çok geniş olanlarda, lastikli maskeler kullanıldığında terleme ile kulak arkalarında tahriş artabilir. Maskelerin yüzdeki sıkılığına göre cilde değdiği alanda tahriş oluşabilir. Biz bu maskeyi yoğun hareket esnasında da kullanıyoruz. O maskenin kenarları cildin belirli bölgelerinde tahrişe neden olabilir. Bunların önlemleri için yüze uygun maske tercih etmek gerekir. Maskeyi ilk denediğimizde maskenin uygunluğuna, darlık ve genişliğine dikkat etmemiz lazım. Eğer kulak arkasına iple takılan bir maske zarar veriyorsa bir süre sonra kafa arkasından iple bağlı olanları satın alabilirsiniz."

"2020 YILINDA MASKEYLE YAŞAMI ÖĞRENMELİYİZ"



Maskelerin doğru kullanımının önemli olduğunu anlatan Karaali, "Bu bez, cerrahi ya da basit maske olabilir. Doğru kullanımı öğrenip, en azından 2020'de maskeyle yaşamayı öğrenmiş olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

İki üç katlı pamuk maskelerin koruyuculuk açısından iyi olduğunu ifade eden Karaali, profesyonel maskelerin lifleri çapraz ve belirli geçmeleri olacak şekilde üretildiğini söyledi.

Karaali, şunları kaydetti:

"Özellikle yeni tıraş olmuş erkeklerde pamuk katkısı olan maskeler fazla tüylenme yapabiliyor. Bu da bir süre sonra kaşınmaya ve ister istemez yüzde dokunmamamız gereken yerlere temasa neden olabiliyor. Böyle bir durumla karşılaşan kişi farklı bir türü tercih edebilir. Genel olarak bez maskeler dışındaki ürünlerde erkekler bu sorunla karşılaşabilir."

Benzer hassasiyetleri olan kişilerin daha çok bez maskeleri tercih etmesi gerektiğini anlatan Karaali, "Kaşındırma hali, maskenin üzerine dokunmamıza ve belki de bulaş riskinin artmasına neden olabiliyor." ifadelerini kullandı.