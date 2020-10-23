Uzmanlar uyardı: Grip aşısında düzenleme karaborsayı engelleyecek

Koronavirüs salgın tehlikesinin devam etmesi ve soğuk algınlığının bağışıklığı olumsuz etkilemesi nedeniyle bu sene grip aşısına yoğun ilgi gösterilmeye başlandı. Peki, grip aşısı virüsü önler mi? Grip aşısının faydaları neler? İşte yanıtlar...



Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, grip aşısı ve e-Nabız konusunda merak edilenlere açıklık getirdi. İşte "Kimler grip aşısı yaptırabilir?" sorusunun cevabı ve grip aşısıyla ilgili bizi bekleyen süreç hakkında detaylı bilgiler...

KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRABİLİR?

Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan grip aşısında yeni bir gelişmenin olduğunu belirten Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, grip aşısı sürecini şu şekilde değerlendirdi:

"Fiyatı bu yıl 72,64 lira olarak belirlenen grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek. Grip aşısında öncelik, kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstü. Grip aşısı alabilecek vatandaşlar e-Nabız sistemlerine yüklendi. Peki, kimler grip aşısı olabilecek? e-Nabız'dan grip aşısı sorgulama nasıl yapılır? Önceki yıllarda gerekli endikasyon olmasına rağmen hastalarımızın büyük bir kısmı aşıya karşı olan direnç nedeniyle Covid-19 aşısını yaptırmıyordu. Fakat bu sene Covid-19 gündemi ve muhtemelen ilginç bir şekilde hassaslaşan sağlık bilgileri nedeniyle aşı üzerinde inanılmaz bir şekilde artan taleple karşı karşıyayız. Herkes aşıyı soruyor."

ÜLKEMİZDE AŞILAR YETERLİ Mİ?

Grip aşısının ülkemizde yeterliliği ile ilgili değerlendirmede bulunan Akkoyunlu şu bilgileri verdi:

"Tabii ki aşılar belli limitlerle üretiliyor ve bu miktar dahilinde ülkelere ithal ediliyor. Bu nedenle Türkiye’nin elinde bulunan aşı tahmini miktarı 1,5 milyon civarında bir aşı olacak gibi görülüyor. Fakat tahmini talebe bakıldığı zaman yaklaşık 20 milyon civarında aşı talebi olduğu anlaşılıyor. Hem sahadan aldığımız veriler hem de toplantılar sonucu gördüğümüz konuşmalardan bunu çıkarabiliyoruz. Tabii bu noktada Sağlık Bakanlığı zaten bu iş için organizasyona gitti. Aşı ihtiyacı bağlamında kişilerin ihtiyaçlarını değerlendirdi. Bakanlık bu konuda hassas çalışıyor."

GRİP AŞISIYLA İLGİLİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Grip aşısının etkisini anlatan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, şu şekilde konuştu: