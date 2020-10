Uzmanlar uyardı: Genç yaşlarda meme kanseri sıklığı arttı

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında geliyor. 40 yaşından sonra herkesin kendini muayene etmesi gerektiğini belirten uzmanlar, meme kanserinden koruyan önlemleri anlattı.

AA'ya açıklamalarda bulunan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, vücuttaki yağ oranının artmasının meme kanserine davetiye çıkardığını belirtti.

ERKEN TEŞHİSLE KURTULMAK MÜMKÜN

Kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu ve neredeyse her 8 kadından birinin bu hastalığa yakalandığını anlatan Coşkun, şunları belirtti:

"İleri yaşta kanser artıyor ama son dönemlerde özellikle genç yaşlarda da meme kanseri sıklığı arttı. Her kanser türünde olduğu gibi meme kanserinden de erken teşhisle hiç kemoterapi olmadan bile kurtulunabilir ama mutlaka erken teşhise yönelik çabalar olması ve 40 yaşından sonra her kadının kendi kendine meme muayenesi yapması lazım. Yine bu yaşlardan itibaren yıllık mamografi kontrollerine gitmesi lazım ve bu konuda her kadının mutlaka dikkatli olması gerekiyor."