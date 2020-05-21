Uzmanlar uyardı: Gece uyumamak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir!

Birçok insan ramazanda geç saatlere kadar oturuyor. Peki, bu durum uyku düzenini nasıl etkiliyor? Sıradan gibi gözüken bu değişimin aslında vücudumuzda önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken uzmanlar, sağlıklı uyku ve uykusuzluk sorunu hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs tehdidi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında nüfusun büyük bölümünün uyku düzeni bozuldu. Bozulan uyku düzeninin ise hormonları ve metabolizmayı olumsuz etkilediğine işaret eden Dr. Buğra Buyrukçu, normale dönüş için alınması gereken tedbirleri anlattı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Fitoterapi ve Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, bu yıl Ramazan’ın beslenme ve uyku açısından her zamankinden farklı geçtiğini anımsattı. Koronavirüs nedeniyle nüfusun büyük oranda evde olduğunu, özellikle büyük kentlerde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamalarının günlük hayatı değiştirdiğini söyleyen Dr. Buyrukçu, “Kısacası gece yatmıyor, sabah kalkmıyoruz. Sıradan gibi gözüken bu değişim aslında vücudumuzda önemli sağlık sorunlarına yol açabilir.” dedi.

"VÜCUT İÇİN EN FAYDALI HORMONLARIN BAŞINDA GELEN MELATONİNİN"



Melatoninin, 21.00 ile 22.00 saatleri arasında salınmaya başlandığını söyleyen Dr. Buyrukçu, şu şekilde konuştu:

“Bu hormonun salınmaya başlaması için önce uykumuzun başlaması gerekiyor. Uyku başladıktan sonra melatonin vücudun metabolizmasını düzenliyor. Vücudu yavaşlatıyor, sakinleştiriyor, gece metabolizmasına geçiriyor, yağ yakma hızını arttırıyor. Bağışlığı güçlendiriyor, stresi azaltıp, yaşlanmayı geciktiriyor. Bazı kanser türlerini baskılayıcı etkisi var” diye konuştu. Buyrukçu, televizyon, bilgisayar ve telefon üçgeninde gidip gelerek uykusuz kalanlarda bu hormonun salınımının çok ciddi şekilde bozulduğuna dikkat çekti. Sadece melatoninin değil kortizol hormonunun da uykuyla direkt bağlantılı olduğunu kaydeden Buyrukçu, “Namı diğer stres hormonu da en yoğun sabah 05.00 ile 07.00 saatleri arasında salınıyor. Vücudumuz fiziksel veya duygusal bir tehdit algıladığında salınan bu hormon bu tehditlere karşı beynin harekete geçmesini sağlıyor, tansiyon ve kan şekeri seviyelerini kontrol ediyor, bağışıklığı koruyor. Dolayısıyla dengeli salınması mühim; öğlene, ikindiye kadar uyumak risk. 07.00-08.00 saatleri arasında balkona-cama çıkıp 3-4 dakika güneşe bakmamız kortizol salınımını arttırıp güne sağlıklı başlamamızı sağlar.”

VÜCUT HASTALIKLARA AÇIK HALE GELEBİLİR DİKKAT!

Melatoni ve kortizol hormonlarının zamanında salınmaması halinde hormonal sistemin ve metabolizmanın bozulacağına, tüm sistemin değişmeye, vücudun hastalıklara açık hale gelmeye başlayacağına dikkat çeken Dr. Buyrukçu, özellikle yatak odası lambaları konusunda ise şu uyarılarda bulundu: