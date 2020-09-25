Uzmanlar uyardı: Botoks diye Çin malı sahte ürünlerle işlem yapılıyor

İstanbul Beylikdüzü'nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminden sonra hayatını kaybetmesinin ardından bu durum botoks yapılan yerlerin önemini gündeme getirdi. Hekim olmayan kişiler tarafından botoksun yapılmasının doğru olmadığını vurgulayan Akdeniz Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, botoks diye insanlara sahte ürünlerin kullanıldığı bir işlem yapılabileceğini söyledi. İşte "Botoks ölüme neden olur mu? Botoks yapılacak yer seçimi nasıl olmalı?" gibi soruların cevabı.



Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, botoks yapılan yerlere karşı vatandaşları uyardı. Herhangi bir yan etki için botoks yapılacak yerin hekimin müdahale edebileceği donanımlı bir yer olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Karakaş, botoks diye Çin malı ürünlerin de satıldığını ifade etti.

Botoksta alerjik riskler olduğunu belirten Karakaş, şu şekilde konuştu:

"Botoksta birtakım alerjik yan etkiler olabilir. Fakat burada önemli olan doktorun yan etki geliştiğinde müdahale edebileceği bir kuruluş olmasıdır. Yani Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı bir yer olmalı. Hasta botoks yaptırdığını sanıyor ama botoks yapılmıyor. İnternetten botoks alımı bile var. Botoks değil, sahte ürünler kullanılıyor. Yani botoks yapılmıyor, botoks etkisi yapan sahte, Çin malı ürünler kullanılıyor. Önceden böyle şeyler ileri yaşlarda yaptırılırken şimdi malesef gençlerde de yaygınlaşmaya başladı.Mesela 'hekimim' diyor ama yurt dışından gelmiş bir Rus olabiliyor. Evde çeşitli işlemler yapıldığını duyuyoruz. Bu kesinlikle doğru değildir. Böyle bir işlem asla evde yapılamaz. Belki normalde hastanede olsa kurtulacak bir kişi evde yapılan botoksla kurtulamayabilir. Hastanede müdahale edilebilir, hastanede işlem için hangi ürünün kullanıldığı ve depoda verilen ürünler bellidir. Fakat geri kalan yerlerde hangi ürün, nasıl ilaç kullanılıyor tespit edilmesi zor. Sahte ürünler kullanılabilir. Gerçek ürün olmayan ama botoks gibi etki yapan farklı maddeler var. Onların da ne olduğu belli değil. Bu gibi yerlere dikkat edilmesi gerekiyor."

BOTOKS YAPILACAK YER NASIL SEÇİLMELİ?

Botoks gibi hekim gerektiren işlemlerde mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı yerlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, şu bilgileri verdi: