Uzmanlar uyardı: Bol bol havuç ve kabak tüketin

COVİD-19 salgın sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirip salgın hastalıklara karşı savaş açmanın en önemli yolu sağlıklı besinlerdir. Peki, hangi besinler vücut direncini artırır?

Günlük hayatta besinlerin sağlık açısından büyük bir önemi olduğunu belirten Detoks Uzmanı Dilşat Erdil, ramazanda öğünler hakkında İHA'ya bilgi verdi. Öğünleri atlamamanın önemli olduğuna dikkat çeken Erdil, şu şekilde konuştu:

"Havuç ve kış kabağı gibi sebzeler bu dönemde çok önem taşıyorlar. Bu noktada yeşil yapraklı sebzeler lif ve fosfor açısından zengindir. Bunlar bağırsak hareketlerini arttırıcı sebzeler olduğu için günlük beslenmede mutlaka yer alması gerekiyor. Yine C vitamini açısından zengin meyveleri günlük beslenmemizde yer alması doğru olacaktır. Günlük olarak 5 porsiyon sebze ve meyveyi tüketmemiz gerekiyor. Bunlara ek olarak zencefil, soğan, sarımsak, zerdeçal gibi doğal antibiyotiklerimiz var ve günlük olarak tüketmemiz faydalı olacaktır."

Her mevsimde kendi mevsiminin sebze ve meyvesini tüketmeyi önerdiklerini belirten Dilşat Erdil, "Örneğin havuç, mor lahana ve turpu bir araya getirerek oluşturacağımız bir salatayı ana öğünlerimizde tüketebiliriz. Ara öğünlerimizde ise portakal, greyfurt, limon ve kivi gibi meyveleri tüketmemiz faydalıdır." diye konuştu.