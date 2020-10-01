Uzmanlar uyardı: Anne sütü doğal ağrı kesicidir!

Anne sütü bebeklerin zihinsel ve fiziksel gelişimini doğrudan etkiliyor. Anne sütünün önemine dikkat çeken uzmanlar, emziren annelerin beslenmesinden emzirme konusuna kadar birçok tavsiyede bulundu. İşte emzirme döneminde beslenme önerileri...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Ebe Hemşire Zeynep Durgun, Emzirme Haftası nedeniyle annelerin neden emzirmeleri gerektiği, anne sütünün faydaları ve ne zaman emzirmeye başlanması gerektiği hakkında bilgiler verdi.

HİÇBİR BESİN ANNE SÜTÜNÜN YERİNİ TUTMAZ

30 yıllık tecrübeye sahip Ebe Zeynep Durgun, anne sütünün doğal bir ağrı kesici olduğunu ve ilk 6 ayda bebeğin ihtiyaçlarının tamamını karşıladığını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin ihtiyaçlarının yüzde 100’ünü karşılar. 6-12. ayda ihtiyaçlarının yüzde 50’sini karşılamaya başlar. Bu sebepten ötürü anne sütü mutlaka verilmelidir. Bununla beraber anne sütü daima hazırdır, ısı derecesi uygundur. Besin öğesi oldukça fazladır. Bunlar bebekler için oldukça önemlidir. Emzirme bebeği rahatlatır, gevşetir. Anne sütü doğal ağrı kesicidir. Daha çabuk uykuya dalmasını sağlar. Ayrıca ilk 6 ay anne sütü ile beslenen çocuklarda ortakulak iltihaplarında yüzde 43 azalma görülmüştür. Bununla birlikte anne sütü çocukların okul hayatındaki başarıları ile ilişkilendirilip, bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle hiçbir besin anne sütünün yerini tutamaz.”

"BEBEK YARIM SAAT İÇERİSİNDE EMZİRİLMELİ"



Durgun, annelerin bebeklerini doğumdan yarım saat veya bir saat içerisinde emzirmeye başlamaları gerektiğini belirterek, emzirme konusunda şu önerilerde bulundu:

“Bebeği mutlaka yarım saat içerisinde emzirmeleri gerekmektedir. Bazı durumlarda bebek emmeyi reddedebilir veya öyle gözükebilir. Bunu anlamak için önce sebebini bulmak gerekmektedir. Bu ve bu gibi durumlarda anne bilinçlendirilmeli ve anneye yardımcı olunmalıdır. Örneğin bazı annelerde süt fazlalığı olabilmekte. Bebek sütü emerken boğulur gibi olur ve kendini geri çeker. Bu durum bebeğin emmeyi reddettiği anlamına gelmez. Bu tür olaylarda emzirme tekniği hemen değiştirilmelidir. Bazı durumlarda ise süt geç gelmekte ve bebekler kafalarını sağa-sola hareket ettirmekte. Bu durum da bebeğin emmeyi reddettiği anlamına gelmediği gibi, olabildiğince sabırlı olunmalıdır."

"SÜTÜ OCAKTA ISITMAYIN"



Annelerin emzirirken nasıl beslenmesi gerektiğine değinen Ebe Durgun, önerilerini şöyle sıraladı:

“Yedikleri konusunda dikkatli olmalılar. Bol su içip protein ağırlıklı beslenmeliler.

Ara öğüne önem verip, ihmal etmemeliler. Hazır yiyeceklerden uzak durup meyve ve sebze ile beslenmeleri gerekmektedir.

Şerbetli tatlılar yerine mümkün olduğunca sütlü tatlı ile beslenmeliler. Yemeklerin yanında uyku düzenine önem vermeli, stresten olabildiğince uzak durmalılar.

Anneler bebeklerinden uzun süre ayrı kalacaklarsa öncelikle gitmeden mutlaka emzirmeliler. Daha sonra sütü sağmalılar.

Süt oda ısısında 3 saat durabilir. Fakat daha uzun süre saklamayı düşünüyorlarsa buzdolabında 3 gün, derin dondurucuda ise 3 ay saklanabilmekte.

Sütü ısıtmak istedikleri takdirde ocağa alıp ısıtmak yerine mutlaka benmari usulü dediğimiz sıcak suyun içerisinde ısıtılmalıdır."