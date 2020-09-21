21 Eylül 2020 Pazartesi 13:48 | Son Güncelleme:
Uzmanlar uyardı: Alzaymır hastalığına en çok kadınlar yakalanıyor
IHA
Alzheimer hastalığının en sık görülen demans (bunama) sebebi olduğunu belirten uzmanlar, hipertansiyon hastalarının ve kadınların alzaymır hastalığına yakalanma olasılığının daha fazla olduğunu söyledi. Alzaymır belirtileri haberimizde.
Tekrarlayan kafa travmaları, vasküler inme gibi damar tıkanıklıkları ve hipertansiyon hastalarının ve kadınların alzaymır hastalığına yakalanma oranının daha yüksek olduğu belirtiliyor.
İHA'ya açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Deniz Kamacı Şener, alzaymır hastalığı belirtileri hakkında şu bilgileri verdi:
"Yaşlılık bir hastalık değildir, ancak kişi yaş aldıkça hastalıkların görünme oranı yükselmektedir. Toplumda yaşlı nüfus arttıkça alzheimer hastalığının görünme oranı da artmaktadır. Alzheimer hastalığı en sık görülen demans (bunama) sebebidir. En sık görülen semptom unutkanlıktır. Bu hastalık hem hastayı hem de hastaya bakan kişileri kapsayan büyük bir sağlık meselesidir. Hastalık yaş ilerledikçe yüksek oranda görünmektedir. Alzheimer hastalığı 60 yaşın üzerinde yüzde 5-11, 85 yaşın üzerinde yüzde 50 oranında görülmektedir. Hastalığın başlangıç döneminde hastalarda unutkanlık, dalgınlık, çabuk sinirlenme ve heyecanlanma gibi şikâyetler görülmektedir."
AKDENİZ DİYETİ UYGULAYIN
Başlangıç süresinin 2 ila 4 yıl sürdüğünün altını çizen Şener, hastalık sürecini şöyle anlattı:
"Orta dönemde unutkanlık biraz daha bâriz hâle gelir. Bu dönem 2 ila 12 yıl kadar sürer. Hastalara genellikle orta dönemde teşhis konulur. Bu dönemde duygu durumu ve motivasyonda düşme gibi şikayetler görülmektedir. Terminal döneminde de hasta yakınlarıyla iletişimi koparmaya ve tanımamaya başlar. Bu dönem yaklaşık 1 yıl sürer. Alzheimer hastalığında teşhisle hastayı kaybetmeye kadar geçen süre 8 ila 10 yıl kadardır. Düşük eğitim seviyesi olanlar, kadınlar, tekrarlayan kafa travmaları, vasküler inme gibi damar tıkanıklıkları, hipertansiyon hastalarının alzheimera yakalanma oranı daha yüksektir. İnsanı alzheimer hastalığına karşı koruyan herhangi gıda veya madde yoktur. Ancak yüksek zihnî faaliyet, yüksek eğitim seviyesi, doğru beslenme, kaliteli uyku, Akdeniz diyeti gibi faktörler hastalığa yakalanma oranını azaltmaktadır."