Uzmanlar uyardı: Alzaymır hastalığına en çok kadınlar yakalanıyor

Tekrarlayan kafa travmaları, vasküler inme gibi damar tıkanıklıkları ve hipertansiyon hastalarının ve kadınların alzaymır hastalığına yakalanma oranının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Deniz Kamacı Şener, alzaymır hastalığı belirtileri hakkında şu bilgileri verdi:

"Yaşlılık bir hastalık değildir, ancak kişi yaş aldıkça hastalıkların görünme oranı yükselmektedir. Toplumda yaşlı nüfus arttıkça alzheimer hastalığının görünme oranı da artmaktadır. Alzheimer hastalığı en sık görülen demans (bunama) sebebidir. En sık görülen semptom unutkanlıktır. Bu hastalık hem hastayı hem de hastaya bakan kişileri kapsayan büyük bir sağlık meselesidir. Hastalık yaş ilerledikçe yüksek oranda görünmektedir. Alzheimer hastalığı 60 yaşın üzerinde yüzde 5-11, 85 yaşın üzerinde yüzde 50 oranında görülmektedir. Hastalığın başlangıç döneminde hastalarda unutkanlık, dalgınlık, çabuk sinirlenme ve heyecanlanma gibi şikâyetler görülmektedir."

AKDENİZ DİYETİ UYGULAYIN

Başlangıç süresinin 2 ila 4 yıl sürdüğünün altını çizen Şener, hastalık sürecini şöyle anlattı: