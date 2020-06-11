Uzmanlar aileleri uyardı: Çocuklarda maske konusuna dikkat! Çocuklar maske takmalı mı?

Çocukların maske takması için uzmanlar tarafından sık sık uyarı yapılıyor. Peki, çocuklar maske takmalı mı? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ünay, 2 yaş üstü çocukların özellikle alışveriş merkezi, market, hastane gibi kalabalık yerlerde veya sosyal mesafe kurallarına uyum sağlamakta zorluk çektikleri ortamlarda mutlaka maske takması gerektiğini bildirdi.



Prof. Dr. Ünay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edilen bu dönemde, hasta sayısının düşmesiyle kısıtlayıcı önlemlerin de azalmaya başladığını ifade etti.



Alışveriş merkezlerinin, restoran ve kafelerin açıldığını aktaran Ünay, 18 yaş altı ile ilgili kısıtlamanın da küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldığını hatırlattı.

Ancak ailelerin çocukların bu süre içinde maske takıp takmaması yönünde kafa karışıklığı yaşadığını vurgulayan Ünay, şu bilgileri verdi:



"Yüz maskeleri hasta olanlardan öksürme, hapşırma ve konuşmayla ortama bırakılan virüslerden korunma sağlar. Diğer taraftan da virüsü taşıyan kişilerin maske takması sağlanırsa virüsün yayılması engellenebilir. Ev içindeyken genellikle maske takmaya gerek yoktur. 2 yaş üstü çocuklar özellikle alışveriş merkezi, market, hastane gibi kalabalık yerlerde veya sosyal mesafe kurallarına uyum sağlamakta zorluk çekeceği ortamlarda mutlaka maske takmalıdır."

"MASKE ÇOCUĞUN YÜZÜNE UYGUN EBATTA OLMALI"



Prof. Dr. Bülent Ünay, küçük çocukların solunum yollarının daha küçük olduğunu, bu nedenle maske arkasında nefes almakta zorlanabileceklerini aktararak, "Çocuk kusabilir ve buna bağlı olası boğulma durumu da maskeden dolayı fark edilmeyebilir. Ayrıca benzer şekilde solunum sıkıntısının yaratacağı morarma gibi renk değişiklikleri maskenin arkasında görülmeyebilir." uyarısında bulundu.



Küçük çocukların herhangi bir sorun olduğunda kendi maskelerini çıkaramayacaklarını ve risk altına girebileceklerini ifade eden Ünay, şu tavsiyelerde bulundu:

