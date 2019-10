Uzmanından şaşırtan öneri: Her gün bulgur tüketirseniz...

Sağlıklı ve kaliteli protein kaynaklarını önemseyin. Her gün mutlaka proteinli yiyecekler tüketin. Protein yetersizliği olursa cilt sağlığınız bozulur, yaralarınız geç iyileşir, antikor yapımı azaldığından hastalıklara karşı direnciniz düşük olur. Özellikle sabah kahvaltısında; 1 yumurta ve peynir, öğlen veya akşam yemeğinde et ve etli sebze yemekleri ve yoğurt olsun.

HER GÜN BULGUR TÜKETİN

Kompleks karbonhidratlar tüketin: Günlük karbonhidrat ihtiyacı basit karbonhidratlardan çok kompleks karbonhidratlardan olması, sağlığınızı korur. Karbonhidratlar bedenimizin ihtiyacı olan enerjiyi sağlayan ana kaynaklardır. Kompleks karbonhidratlar aynı zamanda içerdikleri diyet lifleriyle sindirim sisteminizi düzenler ve faydalı bakterileri destekler. Faydalı bakteriler bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için çok önemli ve işlevseldir. Her gün meyve-sebze, ekmek, makarna, pilav, bulgur, tam tahıllı ekmek gibi kompleks karbonhidratlar tüketin. Sağlıklı yağlar tüketin: Bunun için yağlı kuruyemişler en eğlenceli yiyeceklerdir. Yağların çoğunun doymamış yağlardan gelmesi kalp ve beyin sağlığı için büyük önem taşır. Fındık, fıstık, badem, ceviz gibi kuru yemişlerden her gün 1 avuç tüketin. Mevsim sebzeleriyle yemek yapın: Mevsim sebzeleri vücudumuzun mevsim şartlarıyla uyum sağlaması için ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri karşılayan önemli kaynaklardır. Özellikle demir, çinko, C vitamini ve A vitamini bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde ve hastalıklardan uzak olmamızda çok etkili. Mevsim sebzeleriyle etli veya zeytinyağlı sebze yemekleri tüketin. Sofranızda mevsim sebzeleriyle yapılmış salatalara yer açın.

Taze meyveler favori tatlınız olsun: Tatlı ve eğlenceli yiyecekleriniz, taze mevsim meyveleri olsun. Kuru meyveler de tüketebilirsiniz. Ara öğünlerde ve yemekten sonra tatlı istediğinde her çeşit taze ve kuru meyve elinizin altında olsun. Paketli, raf ömrü uzun gıdalardan, fast food yiyeceklerden, abur cubur atıştırmalıklardan mümkün olabildiğince uzak durun. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve sağlıklı olmanız için ihtiyacınız olan vitamin ve minerallerden mahrum kalmanıza sebep olur. Oksijen ve D vitamininin; enerji metabolizmanızda ve bağışıklık sisteminde pozitif ve çok güçlü etkileri vardır.

Nil ŞAHİN GÜRHAN