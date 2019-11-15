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  3. Uzmanı uyardı: Aşırı antibiyotik kullanımı en acil sağlık sorunu

Uzmanı uyardı: Aşırı antibiyotik kullanımı en acil sağlık sorunu

Uzmanı uyardı: Aşırı antibiyotik kullanımı en acil sağlık sorunu

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge antibiyotik kullanımı ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge antibiyotik kullanımı ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı. İl Sağlık Müdürü Bilge, yayımladığı açıklamada antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından çok büyük öneme sahip ilaçlardan olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Bilge, “Ancak bakteriyel enfeksiyonlar için standart tedavi olarak kullanılan bu ilaçların bir kısmı artık daha az etkilidir veya hiç etki etmemektedir. Bir antibiyotik artık belirli bir bakteri üzerinde bir etkiye sahip olmadığında, bu bakterilerin antibiyotiğe dirençli olduğu söylenir. Antibiyotik direnci, dünyanın en acil sağlık sorunlarından biridir. Aşırı antibiyotik kullanımı ve uygunsuz kullanılması, antibiyotik direncine katkıda bulunan en önemli faktörlerdir. Hastalar, doktorlar ve hastaneler ilaçların uygun şekilde kullanılmasını sağlamada ve antibiyotik direnci gelişimini en aza indirmede rol oynamaktadır. Aşırı antibiyotik kullanımı veya aşırı reçetelenmesi, antibiyotik direncinde artışlara, artmış hastalık şiddetine, hastalık süresine, sağlık komplikasyonlarına ve yan etkilere hatta ölüm riskine ve sağlık bakım masraflarına neden olur” ifadelerini kullandı.

İHA


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