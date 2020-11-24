Uykusuzluğun sebep olduğu hastalıklar

Uykusuzluk günlük yaşamı etkilediği gibi sağlıklı bir vücudu da etkiliyor. Uyku bozukluğunun birçok hastalığa neden olabileceğini belirten Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Elifnur Kıvrak, “Uykusuz kaldığımızda kan şekeri düzenimiz, vücut ısımız, nefes alışverişimiz değişiyor. Özellikle vücudumuzdaki stres hormonları artıyor. Kalp damar, beyin ve inme gibi hastalıklar açısından uykusuzluk bir risk oluşturabiliyor.” dedi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Elifnur Kıvrak, uykunun günlük yaşantıyı bozan gereksiz bir süreç olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Uyku, tıpkı nefes almak ve yemek yemek kadar doğal bir ihtiyaçtır. Uyku süresi kişilere ve yaşa göre değişir. Erişkin bir kişide 6-10 saat yeterli iyi bir uyku olarak sayılır. Uykunun sadece süresi değil, bütünlüğü ve derinliği de önemlidir. Uyku, kendimizi zinde hissettiğimiz, zihin ve beden olarak dinlediğimiz, onarıldığımız, toksinlerden arındığımız bir süreçtir.”

"UYKUSUZLUK RİSK OLUŞTURABİLİR"



Uyku bozukluğunun birçok hastalığa neden olabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Elifnur Kıvrak, uykunun vücuda etkisini şöyle anlattı:

“Uykusuz kaldığımızda kan şekeri düzenimiz, vücut ısımız, nefes alışverişimiz değişiyor. Özellikle vücudumuzdaki stres hormonları artıyor. Kalp damar, beyin ve inme gibi hastalıklar açısından uykusuzluk bir risk oluşturabiliyor. Bunun dışında uyku bozukluğunun altındaki neden hayati tehdit edici bir hastalık olabilir. Özellikle üst hava yolunda tıkayıcı nedenlerle gece uyku esnasında uykunun kesildiği ya da uykunu çok yüzeyselleştiği ve buna bağlı kanda oksijen seviyesinin azaldığı durumlar hastanın hayatını tehlikeye sokabilir.”

KRONİK UYKUSUZLUK NEDİR?

Halk tarafından en büyük bilinen yanlışın uykusuzluğun uyku ilacı ile tedavi edilmesi olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Kıvrak, şu şekilde konuştu: