Utangaçlık başarıya engel mi? İşte utangaçlık duygusunun sebebi

Utangaçlık bazı durumlarda hayata engel olabiliyor. Utangaç olan birçok insan okulda sunum yaparken, biriyle görüşürken, telefonda konuşurken ya da kitle önünde konuşma yaparken henüz başlamadan bile terliyor. Hatta bu durum bazen saklanmaya kadar bile gidebiliyor. Peki, utangaçlık neden kaynaklanıyor hiç düşündünüz mü? Utangaçlık başarıya engel olur mu? İşte utangaçlığın sebepleri...



BBC'nin gelşimsel davranışsal genetk profesörlerinden aktardığı bilgiye göre utangaçlığın sebebi yüzde 30'u genetik, geri kalanı ise çevresel etkiler.

ÇOCUKLAR YETİŞKİNLERE GÖRE DAHA RAHAT İLETİŞİM KURUYOR

Akindele Michael utangaç bir çocuktu. Nijerya'da çoğu zamanını aile evinde geçiriyordu. Anne ve babası ise hiç de utangaç değildi. Akindele kendi utangaçlığını evin korunaklı ortamında büyümesine bağlıyor. Peki gerçekten öyle midir? Londra'daki Kings College'de gelişimsel davranışsal genetik profesörü Thalia Eley'e göre bu kısmen doğru.

"Utangaçlık huyla ilgili bir özellik ve huy kişiliğin habercisi gibidir. Küçük çocuklar diğer insanlarla iletişim kurmaya başladığında, tanımadıkları bir yetişkinle konuşurken rahat davranma düzeylerinin farklı olduğunu görüyoruz." diyor.

Eley, utangaçlığın sadece yüzde 30 oranında genetikle ilgili olduğunu, geri kalan kısmın çevresel etkilerden kaynaklandığını söylüyor.

Utangaçlıkta genetiğin rolü konusundaki araştırmalar birbirinin genetik kopyası olan tek yumurta ikizleriyle yapılıyor.

Eley'e göre, çevresel faktörler bu tür özelliklerin gelişmesinde daha önemli. Genetikle ilgili ilginç şeylerden biri de bizi çevresel etkenler içinde kendi yatkın olduğumuz yöne itmesidir.

Örneğin utangaç bir çocuk, oyun parkında diğer çocuklarla oynamak yerine onları seyretmeye daha meyilli olabilir. Bu türden deneyimlerin yaygınlaşması ile çocuk kendi başına olduğunda daha rahat eder hale gelebilir.

"Aslında biri ya da diğeri diye bir şey yok, genler de çevre de etkili ve birlikte çalışıyor" diyor Eley. "Bu dinamik bir sistem ve bu yüzden psikolojik terapilerle değiştirilmesi her zaman mümkün."

UTANGAÇLIK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?



Londra'daki Anksiyete Bozuklukları ve Travma Merkezi'nde klinik psikolog olarak çalışan Chloe Foster'a göre, utangaçlık oldukça yaygın ve normal bir durum; sosyal endişelere yol açmadığı sürece başka bir sorun teşkil etmiyor.

Foster, insanların "yapmaları gereken birçok şeyden kaçınmaya başladıkları zaman" tedavi olmak istediklerini söylüyor. İş arkadaşlarıyla doğru düzgün diyaloğa girememe, sosyalleşme zorlukları veya başkaları tarafından yargılanacakları hissine kapılma gibi durumlar olabiliyor bunlar.

EVRİMSEL NEDENLER



Eley'e göre, insanlarda utangaçlık özelliğinin gelişmesinin ardında evrimsel nedenler yatıyor olabilir.

"Grubunuzdaki insanların dışarıya keşfe çıkıp yeni gruplarla iletişim kurması yararlı olabileceği gibi, örneğin riskten kaçınan ve içeride kalıp yavruların korunması işini daha iyi yapacak olan insanlara da ihtiyaç olmalı." diyor Eley.

Utangaç olan ve sosyal endişe taşıyan insanlar için en etkili tedavi yönteminin bilişsel davranış terapi (BDT) olduğunu söylüyor. Bu tedavide kişinin düşünce ve davranış kalıpları değiştirilmeye çalışılıyor.

BDT bu tür negatif düşünceleri ve yararı olacağını düşündüğümüz belli davranışları tespit etmeye yardımcı oluyor. Söyleyeceğiniz şey için önceden hazırlanmak veya göz temasından kaçınmak insanda daha fazla endişeye yol açabilir.