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  3. Ustasından Niğde'nin meşhur bor söğürmesi tarifi! Bor söğürmesinin yapılışı ve malzemeleri

Ustasından Niğde'nin meşhur bor söğürmesi tarifi! Bor söğürmesinin yapılışı ve malzemeleri

Ustasından Niğde'nin meşhur bor söğürmesi tarifi! Bor söğürmesinin yapılışı ve malzemeleri

Ramazanda yöresel lezzetler arasında yer alan bor söğürmesi tarifi merak ediliyor. Niğde'de, kuzu kaburgası ve budundan yapılan Bor söğürmesi, iftar sofralarını süslüyor. İftara farklı lezzet arıyorsanız bu tarif tam size göre. İşte ustalarından bor söğürmesinin yapılışı ve malzemeleri...

Niğde'nin meşhur yemeği bor söğürmesi tarifi merak ediliyor. Bor ilçesine ait olan ve genellikle özel misafirlere ikram edilen yemek, kuzunun budundan el ayası büyüklüğünde çıkarılan külbastı ile kaburga kısmından alınan pirzolaların tuzlanarak yağlanmış ve biber dizili tepsiye konulmasıyla hazırlanıyor. Kekik serpildikten sonra üzerine kuyruk yağı dizilen tepsi, odun ateşi fırınında yaklaşık 45 dakika pişiriliyor. Etler tamamen suyunu bırakıp çektikten ve hafifçe kızardıktan sonra yağına ekmek banarak yeniyor. 


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