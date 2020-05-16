Ustasından Niğde'nin meşhur bor söğürmesi tarifi! Bor söğürmesinin yapılışı ve malzemeleri

Niğde'nin meşhur yemeği bor söğürmesi tarifi merak ediliyor. Bor ilçesine ait olan ve genellikle özel misafirlere ikram edilen yemek, kuzunun budundan el ayası büyüklüğünde çıkarılan külbastı ile kaburga kısmından alınan pirzolaların tuzlanarak yağlanmış ve biber dizili tepsiye konulmasıyla hazırlanıyor. Kekik serpildikten sonra üzerine kuyruk yağı dizilen tepsi, odun ateşi fırınında yaklaşık 45 dakika pişiriliyor. Etler tamamen suyunu bırakıp çektikten ve hafifçe kızardıktan sonra yağına ekmek banarak yeniyor.