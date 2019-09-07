Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Üslü sayılar hesap makinesinde nasıl hesaplanır?

Üslü sayılar hesap makinesinde nasıl hesaplanır?

Üslü sayılar hesap makinesinde nasıl hesaplanır"

Üslü sayılar matematik konusu olarak zordur ve hesaplanması da zordur. Üslü sayılar hesap makinesinde nasıl hesaplanır? Bunun aslında sanıldığı kadar zor olmadığını bilmek lazım. En önemlisi ufak hesap makinesi oyunlarıdır. “Üslü sayılar hesap makinesinde nasıl hesaplanır?” sorusunun yanıtını sizin için araştırdık…

Üslü sayılar konu olarak zor bir konudur. Öğrencilerin en çekindiği ve korktu konulardır. Bir sayının üssünü almak ise konu kadar zordur. “Üslü sayılar hesap makinesinde nasıl hesaplanır?” sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak edilmektedir.

ÜS HESAPLAMA NEDİR?

Matematikte bir sayının üssünü almak diye tabir edilen üs hesaplama bir sayının kendisi ile tekrarlı olarak çarpımı işlemine denir. Lise dersleri arasında yer alır.

ÜS ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Örneğin 5 üzeri 3 demek. Beş sayısının üç kez kendisi ile çarpılması demektir. Buna bir diğer adıyla beşin 3. kuvveti de denir.   5*5*5 işlemini yapılarak sonuç bulunur.

HESAP MAKİNESİNDE SAYILARIN ÜSSÜ NASIL ALINIR?

Çoğu hesap makinesinde üs alma tuşu XY veya ^ olarak gösterilmiştir. Bu işaretleri kullanarak örnek kullanım (3.25028)^5.8 şeklinde yapmanız gerekir. Ya da xy tuşu olan fonksiyonel hesap makineleri için aynı işlemi (3.25028) (XY) 5 şeklinde yapmalısınız.

ÜS HESAPLAMA FORMÜLÜ NEDİR?

Üs hesaplamanın formülü a.a.a.a....a.a.a = an  şeklinde tarif edilir. Bu formül için a taban n ise üs sayıdır. Bu aslında örneğin a 5 olsun 5*5*5*5*5=an demektir. 5 üzeri 2 demek bir kez beş ile beşi çarpmak demektir.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen: Kelimelerle anlatılmaz
'Ablam yaşında kadın, ne aşkı?'
Ünlü oyuncudan müjdeli haber
Yağmur Tanrısevsin hayal kırıklığı yaşadı
Aleyna Tilki'ye etten duvar!
<p>Kentin kurtuluş günlerinin ritüeli haline gelen Tülütabak, o sıkıntılı dönemlerde deri işçilerini

Yunan İşgalcilere Korku Salan ´Tülütabaklar´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Uzay aracı ile bağlantı koptu: Hindistan Ay'a inemedi

İznik'te büyük deniz keşfi! 300 milyon yıl öncesine ait