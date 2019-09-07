Üslü sayılar konu olarak zor bir konudur. Öğrencilerin en çekindiği ve korktu konulardır. Bir sayının üssünü almak ise konu kadar zordur. “Üslü sayılar hesap makinesinde nasıl hesaplanır?” sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak edilmektedir.

ÜS HESAPLAMA NEDİR?

Matematikte bir sayının üssünü almak diye tabir edilen üs hesaplama bir sayının kendisi ile tekrarlı olarak çarpımı işlemine denir. Lise dersleri arasında yer alır.

ÜS ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Örneğin 5 üzeri 3 demek. Beş sayısının üç kez kendisi ile çarpılması demektir. Buna bir diğer adıyla beşin 3. kuvveti de denir. 5*5*5 işlemini yapılarak sonuç bulunur.

HESAP MAKİNESİNDE SAYILARIN ÜSSÜ NASIL ALINIR?

Çoğu hesap makinesinde üs alma tuşu XY veya ^ olarak gösterilmiştir. Bu işaretleri kullanarak örnek kullanım (3.25028)^5.8 şeklinde yapmanız gerekir. Ya da xy tuşu olan fonksiyonel hesap makineleri için aynı işlemi (3.25028) (XY) 5 şeklinde yapmalısınız.

ÜS HESAPLAMA FORMÜLÜ NEDİR?

Üs hesaplamanın formülü a.a.a.a....a.a.a = an şeklinde tarif edilir. Bu formül için a taban n ise üs sayıdır. Bu aslında örneğin a 5 olsun 5*5*5*5*5=an demektir. 5 üzeri 2 demek bir kez beş ile beşi çarpmak demektir.