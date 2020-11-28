Ürgüp ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolması tarifi ve malzemeleri

Ürgüp ayva dolması ayvaların içine etli harç karışımı eklenerek yapılır. Nevşehir Ürgüp'ün geleneksel lezzeti olan ayva dolması sıcak servis edilir. Kış ayvalarını değerlendirmek isteyenler için hem lezzetli hem de farklı bir yemek tarifi olacak. İşte Ürgüp ayva dolması tarifi ve malzemeleri...



AYVA DOLMASI İÇİN MALZEMELER



3 Orta Boy Ayva

500 gr Kuzu Kuşbaşı

2 Soğan

2 Sivri Biber

2 Çorba Kaşığı Kuşüzümü

1 Tatlı Kaşığı Köri

2 Çorba Kaşığı Un

1 Çorba Kaşığı Tozşeker

1.5 Tatlı Kaşığı Zeytinyağı

1 Limon Tuz

AYVA DOLMASI YAPILIŞI



Ayva dolması için öncelikle ayvaları soyun ve ikiye bölün. Çekirdekli kısımları çıkarın ve içini hafif oyun. Kararmamaları için limon suyu ile ovun.

Bir tencerede soğanları küçük küpler halinde doğrayarak zeytinyağında kavurun. Ardından etleri de ilave ederek karıştırın. Suyunu salıp tekrar çekinceye kadar kavurun. Sivri biberleri, kuşüzümü, kimyon, köri ve tuzu da ekleyin. 10 dakika daha pişirip ateşten alın.

Ayvaların çekirdek yataklarına, hazırlanan etli karışımdan ikişer kaşık doldurun ve bir tencereye yerleştirin.

Un, tozşeker, zeytinyağı ve tuz küçük bir kasede karıştırıp sos halini alıncaya kadar azar azar su ekleyerek çırpın.

Ayvaların üzerine gezdirip karabiber serpin ve tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte kaynamaya bırakın. Ara sıra yemeğin suyundan kaşık kaşık ayvaların üzerine gezdirin ve yarım saat kadar kısık ateşte pişirin. Ayva dolması hazır. Sıcak olarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...