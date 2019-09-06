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Urfa usulü bostana tarifi

Urfa usulü bostana tarifi

Şanlıurfa kendine özgü lezzetleriyle tüm Türkiye’ye nam salmış bir şehrimizdir. Uzun yıllardır yaşanan bir şehir olması nedeniyle çok eski çağlardan izler taşıyan mutfağının çeşitliliği de oldukça fazladır. Özellikle Güneydoğu mutfağında yemek çeşitleri oldukça fazladır ve Güneydoğu Anadolu’nun yemek kültürü diğer bölgelerimize kıyasla çok daha zengindir. “Urfa Usulü bostana nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı size özel tarifimizde…

Urfa Usulü Bostana, Şanlıurfa’nın en meşhur yemeklerinden biridir ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sevilere tüketilmektedir. Şanlıurfa’ya yolunuz düşerse kesinlikle o memlekette Bostana yemelisiniz. Ancak gidemeyenler için tabi ki Bostana’yı evde yapmak da mümkündür. Az sonra vereceğimiz tarifle siz de kendiniz ve aileniz için Urfa usulü Bostana yapabilir ve lezzetine doyabilirsiniz. Bostana yapmak özel günlerde de oldukça anlamlı olacaktır. Misafirlerinizin bu tarifi çok seveceğinden eminiz.

Malzemeler

  • 4 Domates
  • 2 yeşil biber
  • 1 soğan
  • 1/2 demet maydanoz
  • 100 gr. pırpırım (semizotu)
  • 1 salatalık
  • 4-5 nane yaprağı
  • 1 su bardağı koruk suyu veya nar suyu
  • Tuz

Yapılışı

Sebzeler yıkanır, iyice ayıklanır ve kabukları soyulacak olanların kabukları soyulur. Bütün sebzeler çok ince doğranır. Tuz atılıp iyice ezilir. Koruk suyu veya nar suyu eklenir ve istenirse üzerlerine buz konup servis yapılır.

Not: Bostana genellikle çiğ köfte gibi acılı yemeklerle yenildiği gibi, Kebap ve Söğülme ile de yenilir. C vitamini yönünden çok zengin olan ve çok lezzetli bir salata çeşididir.

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