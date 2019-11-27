Şanlıurfa'ya özgü lezzet: Urfa usülü borani tarifi
“Urfa usulü borani nasıl yapılır?” sorusunun cevabı özellikle yemek yapmaya meraklı kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. Şanlıurfa kendine özgü lezzetleriyle tüm Türkiye’ye nam salmış bir şehrimizdir. Uzun yıllardır yaşanan bir şehir olması nedeniyle çok eski çağlardan izler taşıyan mutfağının çeşitliliği de oldukça fazladır. Özellikle Güneydoğu mutfağında yemek çeşitleri oldukça fazladır ve Şanlıurfa’da Güneydoğu Anadolu’da bulunan bir şehir olduğu için bu özellikten nasibini almıştır.
Urfa usulü Borani Şanlıurfa’ya yolunuz düşerse yemeniz gereken yemeklerden birisidir. Ancak az sonra vereceğimiz tarifle en az Şanlıurfa’da yiyeceğiniz Borani kadar güzel bir borani yapacaksınız. Şanlıurfa’ya özgü Borani’nin hazırlanması ortalama 30 dakika sürmekle birlikte pişirilmesi yaklaşık 1 saat gibi bir zaman dilimini kapsamaktadır. Ancak yaparken verdiğiniz emek ortaya çıkan yemek için değecektir. Şanlıurfa’nın enfes lezzeti Borani dostlarınızı ağırladığınız ziyafetler için de oldukça iyi bir seçim olacaktır.
BORANİ (URFA) TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 kg pazının kök kısımları
1 soğan
500 gr kuzu eti
100 gr nohut
100 gr ince bulgur
100 gr kuru börülce
40 gr tereyağı
Tuz
karabiber
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
BORANİ (URFA) NASIL YAPILIR?
Lezzet yemek tarifleri arasında Urfa yöresine ait özel bir yemek...
Nohut ve kuru börülceyi bol suda yıkayıp ayrı kaplarda şişmesi için bir gece önceden bekletin. Nohut ve börülceyi bol suyla yıkayıp süzün ve geniş bir tencereye alın. Üzerini iki misli geçecek kadar su ilave edin. Hububatlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Süzüp bir kenarda bekletin. Bulguru ıslatıp rendelenmiş soğan, tuz ve karabiber ile yoğurun. Misket şeklinde köfteler hazırlayın.
Soğanı temizleyip kıyın. Tereyağını tencerede ısıtıp soğanı kavurun. Kuzu etini ekleyip suyunu çektirinceye kadar kavurun. Kafi miktarda etsuyu ilave edip kaynatın. Önceden haşlayıp süzdüğünüz hububatları, pazının kök kısımlarını ve köfteleri ekleyip pazılar yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Servis tabağına alıp üzerine tereyağında kızdırılmış toz kırmızı biberi gezdirerek dökün. Taze biberiyeyle süsleyip servis yapın.