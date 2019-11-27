Şanlıurfa'ya özgü lezzet: Urfa usülü borani tarifi

Urfa usulü Borani Şanlıurfa’ya yolunuz düşerse yemeniz gereken yemeklerden birisidir. Ancak az sonra vereceğimiz tarifle en az Şanlıurfa’da yiyeceğiniz Borani kadar güzel bir borani yapacaksınız. Şanlıurfa’ya özgü Borani’nin hazırlanması ortalama 30 dakika sürmekle birlikte pişirilmesi yaklaşık 1 saat gibi bir zaman dilimini kapsamaktadır. Ancak yaparken verdiğiniz emek ortaya çıkan yemek için değecektir. Şanlıurfa’nın enfes lezzeti Borani dostlarınızı ağırladığınız ziyafetler için de oldukça iyi bir seçim olacaktır.

BORANİ (URFA) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg pazının kök kısımları

1 soğan

500 gr kuzu eti

100 gr nohut

100 gr ince bulgur

100 gr kuru börülce

40 gr tereyağı

Tuz

karabiber

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

BORANİ (URFA) NASIL YAPILIR?

Lezzet yemek tarifleri arasında Urfa yöresine ait özel bir yemek...

Nohut ve kuru börülceyi bol suda yıkayıp ayrı kaplarda şişmesi için bir gece önceden bekletin. Nohut ve börülceyi bol suyla yıkayıp süzün ve geniş bir tencereye alın. Üzerini iki misli geçecek kadar su ilave edin. Hububatlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Süzüp bir kenarda bekletin. Bulguru ıslatıp rendelenmiş soğan, tuz ve karabiber ile yoğurun. Misket şeklinde köfteler hazırlayın.

Soğanı temizleyip kıyın. Tereyağını tencerede ısıtıp soğanı kavurun. Kuzu etini ekleyip suyunu çektirinceye kadar kavurun. Kafi miktarda etsuyu ilave edip kaynatın. Önceden haşlayıp süzdüğünüz hububatları, pazının kök kısımlarını ve köfteleri ekleyip pazılar yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Servis tabağına alıp üzerine tereyağında kızdırılmış toz kırmızı biberi gezdirerek dökün. Taze biberiyeyle süsleyip servis yapın.