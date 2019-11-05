Uraz Kaygılaroğlu'ndan ayrılan Melis İşiten'den hastalık açıklaması: 'Ondan al bana ver demiştim...'

Oyuncu Melis İşiten'in sosyal medya paylaşımına kısa sürede yorum yağdı. Takipçileri Melis İşiten'in paylaşımından sonra üzüntülerini dile getirdi. Uraz Kaygılaroğlu'ndan ayrılan Melis İşiten kızı Ada ile birlikte hayatına devam ediyor. Her fırsatta Ada ile ilgili anılarını paylaşan ve sevenleri tarafından yakından takip edilen Melis İşiten'in hastalığı ile ilgili paylaşımı kafalarda soru işareti bıraktı.

MELİS İŞİTEN'İN HASTALIĞI İLE İLGİLİ PAYLAŞTIĞI MESAJ İSE ŞU ŞEKİLDE;

"Mesajlar, şifa dilekleri, güzel enerjiler, dualar.. Teşekkür ederiz.

İyiyiz. Zaten de hiç bir zaman “kötüyüz” duymazsınız bizden. Çünkü beterin beteri durumu var. Çaresiz hastalıklar vermesin. Ondan geçti, benden geçiyor. Zaten ilk gece ondan al bana ver demiştim. Öyle oldu.

Söylemeden edemeyeceğim: Biz ana kız dünyanın altını üstüne getirir kahkahamızı yüzümüzden eksik etmeyiz.

Teşekkür ederiz, iyi ki varsınız."