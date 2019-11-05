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  3. Bu tatlının lezzeti çok başka: Unutma beni tarifi!

Bu tatlının lezzeti çok başka: Unutma beni tarifi!

Bu tatlının lezzeti çok başka: Unutma beni tarifi!

“Unutma beni nasıl yapılır?” sorusu merak ediliyor. Amasya yöresinin meşhur tatlılarından olan unutma beni nasıl yapılır merak ediliyor. Lezzetiyle herkes tarafından sevilerek tüketilen unutma beni tatlısı yapımı kolay olması itibariyle sıkça tercih ediliyor. Az malzemeli ve pratik yapımıyla sofralarda herkesin beğenisini kazanan unutma beni tatlısı sevilerek tüketiliyor.

Amasya yöresine ait olan unutma beni nasıl yapılır merak ediliyor. Farklı görünümüyle dikkat çeken unutma beni tatlısı birçok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor. Son zamanlarda popüler olan unutma beni nasıl yapılır merak ediliyor. Malzemelerinin az olmasıyla dikkat çeken unutma beni, pratik yapımıyla da herkes tarafından tercih ediliyor. 

UNUTMA BENİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı su
1 çay bardağı pekmez
3 çorba kaşığı tozşeker
8 dilim ekmek
125 gr tereyağı
1 çay bardağı ceviz içi
1 çorba kaşığı antepfıstığı
Vişne reçeli

UNUTMA BENİ NASIL YAPILIR?

Lezzet sofralarınız için harika yemek tarifleri sunuyor. Şimdi sırada Amasya yemeği...

Tereyağını bir tavaya alıp eritin. Ekmekleri ekleyip her iki tarafını kızartın.Fazla yağını süzdürün.

Su ve pekmezi sos tenceresine alıp bir taşım kaynatın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Servis tabağına ekmeklerin yarısını
dizip ceviz içlerinin yarısını ekmeklerin üzerlerine serpiştirin. Kalan ekmekleri dilimlerin üzerlerini kapatacak şekilde yerleştirin.

Şurubu ekmeklerin üzerine gezdirerek döküp yarım saat bekletin. Servis tabağına alıp antepfıstığı, vişne reçeli ve ceviz içiyle süsleyerek servis yapın.
 

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