Unutkanlığın sebebi diş eti olabilir!

Araştırmalara göre diş eti iltihabı alzheimer ve bunama riskini artırıyor. Ağız hijyeninin beyin sağlığını koruduğunu belirten uzmanlar, diş eti iltihabı ile hafıza ve bunama arasındaki ilişkiyi anlattı.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi Periodontoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, diş eti hastalığının bunama riski üzerinde etkisi bulunabileceğini söyledi.

Dr. Alkan, diş eti enfeksiyonunun, dişleri destekleyen dokuların mikrobiyal enfeksiyon nedeniyle iltihaplanması olduğuna değinerek şu bilgileri verdi:

“Tedavi edilmezse iltihap, yumuşak dokuda kalıcı hale gelir ve sonrasında, çene kemiğini de tahrip ederek, diş kaybına neden olur. Bilinmesi gereken; bu mikropların ve toksinlerinin yalnız ağız boşluğunda sınırlı kalmadığı, vücudumuza da yayıldığıdır. Dişeti hastalığı kalp, felç, diyabet ve bunama gibi birçok sağlık sorunuyla ilişkilidir ve açıkçası koronavirüs salgını sırasında diş tedavilerine erişimin azalması, hem hekimler hem de hastalar için önemli bir endişe kaynağıdır.”

İYİ AĞIZ HİJYENİ BEYİN SAĞLIĞINI KORUYOR

Dr. Alkan, şöyle devam etti:

"Bunama, hafıza ve akıl yürütmede günlük yaşamı zora sokan bir azalışın tanımıdır. En yaygın sebebi, alzheimerdır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada 50 milyon kişi bunamadan muzdariptir ve maliyeti yıllık 800 milyar dolardır. Bu nedenle, bunamanın risk faktörlerini azaltma ihtiyacı küresel bir halk sağlığı önceliğidir. Yapılan çalışmalara göre, bunama risk faktörlerini yüzde 20 azaltmak, 2050’de beklenen oranı yüzde 15'ten fazla azaltacaktır. En kolay kontrol altına alınabilecek risk faktörü ise diş eti iltihabıdır. Yani, iyi ağız hijyeni beyin sağlığımızın korunmasına yardımcı olacaktır."

RİSKİ 2 KATINA ÇIKARTIYOR

Yakın zamanda Güney Kore’de yapılan bir çalışmaya dikkat çeken Dr. Alkan, şu bilgileri verdi:

“Bu araştırmada ulusal sağlık verileri taranmış (50 yaş üzeri 262 bin 349 kişi) ve şiddetli dişeti hastalığı ile hafıza zayıflığı arasında bir bağlantı olabileceğine dair kanıtlar bulunmuştur. Analiz, dişeti iltihabı olan kişilerin, olmayanlara göre yüzde 6 daha yüksek bunama riskine sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu yıl Amerika’da yapılan bir araştırmanın sonucuna göre de şiddetli dişeti enfeksiyonu ile hafif bilişsel bozukluk arasında bir bağlantı olduğu ve bu hastalarda 20 yıl sonra gelişen bunama ihtimalinin 2 kat fazla olduğu bulundu. Ancak, bu çalışmaların tasarımındaki sınırlamalar nedeniyle, periodontitisin bunamaya neden olduğunu iddia etmek doğru değildir; öngörülebilen şey yalnızca olası bir bağlantıdır."

ALZHEİMERI TETİKLEYEBİLİR

Dr. Alkan şunları söyledi: