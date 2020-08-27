Unutkanlığa ve dalgınlığa hazır olun! Günlük burç yorumları-27 Ağustos 2020

27 Ağustos 2020 burç yorumları aşk ve iş hayatı konusunda ne ifade ediyor? Dalgınlıkların ve unutkanlıkların yüksek olacağı perşembe günü, burçları birtakım kafa karışıklıkları bekliyor. 27 Ağustos Perşembe günü İkizler burcu partneriyle ilgili şüpheye düşebilir, Aslan burcunun sağlıkla ilgili konularda kafası karışabilir. Zodyak'ın en hassas burcu olan Balık burcu ise Ay Neptün arasındaki zorlayıcı açının etkisiyle daha da hassas olabilir. İşte Ağustos ayının en güncel burç yorumları...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: Ay Perşembe günü Yay burcunda güne başlıyoruz ancak saat 20.37 de Oğlak burcuna geçiş yapacak. Günün ikinci yarısında harekete geçirici enerjin yüksek gözüküyor.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Perşembe günü bir takım kafa karışıklıkları yaşayabilir sorunlardan kaçma isteğinde olabilirsin. Günün büyük bir bölümünde ödemelerine kafa yoruyor olacaksın.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay neredeyse tüm gün karşıt burcunda hareket ediyor olacak. Partnerin ile ilgili kafa kırışıklıkları yaşayabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Saat 20.37 sonrasında Ay karşıt burcuna geçeceğinden eşinle ilgili konulara ciddiyetle yaklaşman gereken durumlar söz konusu olabilir. Aşırı hassas bir günündesin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Günün büyük bir bölümünde sağlığınla ilgili konularda kafa karışıklıkların söz konusu olabilir. Yaşadığın bir problem ile ilgili bir uzmana danışman gerekebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: İçsel enerjinin yüksek olduğu perşembe gğnü ailenle ilgili konularda bir takım kararlar alman gerekiyor olacak. Konuları hassasiyetle ele alman gereken durumlar var.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Perşembe günü Ay saat 15:00 ile 20.37 arasında boşlukta olacağından bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmaya olmaya özen göstermelisin. Saat 20.37 de Ay Oğlak burcuna geçiş yapacak.

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Günlük burç yorumları 27 Ağustos'ta nasıl?