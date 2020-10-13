2020'de birçok ünlü isim bebeğini kucağına alırken bazıları da bebek beklediğini duyurdu. Bu süreçte gösterişli kıyafetlerinden ödün vermeyen de oldu, aksine hamileliğin rahat modasına uyum sağlayan da oldu. Peki, kimler hangi stili benimsedi? İşte ünlülerin hamilelik stilleri...



Sinem Kobal

Hazal Kaya

Buse Varol

Ceyda Ateş

Bergüzar Korel

Merve Özbey