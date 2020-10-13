13 Ekim 2020 Salı 17:37 | Son Güncelleme:
Ünlülerin hamilelik stilleri
Birçok ünlü isim bu sene anne oldu. Bazıları ise anne olmayı heyecanla bekliyor. Peki, bu süreçte stiller nasıl oldu? Kimler ne giyinmeyi tercih etti? İşte ünlülerin hamilelik stilleri...
2020'de birçok ünlü isim bebeğini kucağına alırken bazıları da bebek beklediğini duyurdu. Bu süreçte gösterişli kıyafetlerinden ödün vermeyen de oldu, aksine hamileliğin rahat modasına uyum sağlayan da oldu. Peki, kimler hangi stili benimsedi? İşte ünlülerin hamilelik stilleri...
Sinem Kobal
Hazal Kaya
Buse Varol
Ceyda Ateş
Bergüzar Korel
Merve Özbey