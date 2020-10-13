  • $7,9249
  • 9,3084
  • 481.846
  • 1174.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Ekim 2020 Salı 17:37 | Son Güncelleme:

Ünlülerin hamilelik stilleri

Ünlülerin hamilelik stilleri

Birçok ünlü isim bu sene anne oldu. Bazıları ise anne olmayı heyecanla bekliyor. Peki, bu süreçte stiller nasıl oldu? Kimler ne giyinmeyi tercih etti? İşte ünlülerin hamilelik stilleri...

2020'de birçok ünlü isim bebeğini kucağına alırken bazıları da bebek beklediğini duyurdu. Bu süreçte gösterişli kıyafetlerinden ödün vermeyen de oldu, aksine hamileliğin rahat modasına uyum sağlayan da oldu. Peki, kimler hangi stili benimsedi? İşte ünlülerin hamilelik stilleri...

Sinem Kobal

Hazal Kaya

Buse Varol

Ceyda Ateş

Bergüzar Korel

Merve Özbey

<p>Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, 'Tek millet iki devlet bir slogan değil. Bu artık

Kahramanmaraş'tan Azerbaycan'ı duygulandıran mektup: Bunu dünyanın hiçbir yerinde kimse yapmaz

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Şanlıurfa'da kelaynakların korunması için başlatılan proje başarılı oldu

Bu besinleri sakın birlikte tüketmeyin

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.