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  3. Ünlülerin güzellik uzmanından cilt bakımının püf noktaları
15 Haziran 2020 Pazartesi 10:19 | Son Güncelleme:

Ünlülerin güzellik uzmanından cilt bakımının püf noktaları

Ünlülerin güzellik uzmanından cilt bakımının püf noktaları

Canlı ve güzel görünmenin püf noktası merak ediliyor. Ünlülerin güzellik uzmanı olarak bilinen Sıla Doğu, hanımlara güzellik için tavsiyelerde bulundu. İşte profesyonel cilt bakımından cildin günlük temizlenmesine kadar güzel görünmenin püf noktaları...

Güzellik ve cilt bakımı konusu hanımların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Özellikle yaz mevsimi gelince cildin temizlenmesinden nemlendirilmesine kadar her şey büyük bir öneme sahip. Ünlülerin güzellik uzmanı olarak bilinen Sıla Doğu, canlı ve güzel görünmek için profesyonel cilt bakımının yanı sıra cildin günlük olarak temizlenip nemlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hanımlara güzellik için altın tavsiyelerde bulunan Doğu, profesyonel cilt bakımlarının yanı sıra cildin günlük temizlik ve nemlendirilmesinin mevsim geçişlerinden olumsuz yönde etkilenmesini önleyeceğini belirtti. 

İHA'ya açıklamalarda bulunan Doğu, yaz mevsiminde kullanılan nemlendirici kremlerin ve cilt temizleyicilerinin kış mevsiminde kullanılan ürünlerle kesinlikle aynı olmaması gerektiğini vurguladı. Kozmetik ürün alışverişlerinde cilt yapısı ve mevsim şartları mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini anlatan Doğu, “Ayrıca bu ürünlerin dermatolojik testlere tabi tutulmuş olmasına da dikkat edilmelidir.” uyarısında bulundu.

CİLT ÇATLAKLARI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Mevsim geçişleri sırasında en fazla rastlanan cilt problemlerinden birinin de sıcak-soğuk değişikliği nedeniyle ciltte meydana gelen çatlaklar olduğuna dikkat çeken Doğu, şu şekilde konuştu:

“Bu cilt çatlakları çoğunlukla yüz çevresinde, burun kenarında yanaklarda ve ellerde oluşur. Bu problemlerden korunabilmek için duş sırasında aşırı sıcak su kullanmamaya, sonrasında ise cildi muhakkak nemlendirmeye özen gösterilmelidir. Ayrıca banyo süresi 5-10 dakikayı geçmemelidir. Bunlarla birlikte cildi olumsuz yönde etkileyebilecek esans ve alkol içerikli sabunları kullanmamaya, aksine yağlı sabun ya da jelleri tercih etmeye dikkat edilmelidir. Bir de satın alınan temizlik ürünlerinin mutlaka 5,5 PH seviyesine sahip olup olmadığına bakılmalıdır.” 

Suyun, cildin nem dengesini ve esnekliğini sağlayan en önemli faktör olduğunu hatırlatan Sıla Doğu, sözlerini şöyle tamamladı:

“ Bu nedenle derideki gerekli su oranının yüzde 10’un üzerinde olması gerekir. Ciltte bulunan su miktarının azalması ise; pullanma, egzama gibi çeşitli deri hastalıklarına yol açabilir. Bu nedenle vücudun gereksinim duyduğu günlük sıvı ihtiyacı muhakkak karşılanmalıdır. Bu sıvı ihtiyacı için de her gün yaklaşık 2 litre kadar su tüketilmelidir.”

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