Ünlülerin dikkat çeken sokak stilleri

Koronavirüs döneminde herkes biraz daha kendi oldu ve herkes tarzında bir şeyleri değiştirdi. Peki, ünlülerin sokak stilleri nasıl değişti? İşte sokak stiliyle akıllarda kalan ünlüler...



Aksam.com.tr yazarlarından Sevcan Büyükturgay, ünlülerin en çok konuşulan sokak stillerini köşesinde anlattı.

SATIŞLARI PATLATAN KIVANÇ TATLITUĞ SOKAK STİLİ

Kıvanç Tatlıtuğ, şu kazağı giymeseydi, kim gider de bu kazağa 5 bin TL verirdi, tartışılır. 5 bin TL değerindeki kazak, satış rekoru kırmış. İşte Kıvanç bu yüzden kendi başına çok büyük bir marka. Ne giyse yakışıyor ve taşıyor. Adam en salaş sokak hali ile bile podyumda yürür gibi.

BU DA YOK SATMAYAN KAZAK OLSA GEREK

Çağrı Atakan da Nişantaşı’nda sokak stili ve özellikle kazağı ile dikkat çeken ünlüler arasında bu hafta. ‘Üşümüyor musunuz?’ sorusuna, kazak sayesinde mont kullanmaya gerek duymadığını söylemiş. Keşke mont giyseymiş değil mi? Ama dikkat çekmek için güzel stil. Koronadan beri herkes bir garip giyinmeye başladı sanki…

GERÇEKTEN GİYİNMEYİ UNUTTU!

Beren Saat o kadar uzun zamandır bu tarz rahat kıyafetler tercih ediyor ki, neredeyse biz onu şık görmemeye alıştık artık. Güzelliği tamam ama tarz olarak iyice bıraktı bu işleri nedense. Ara sıra hiç değilse farklı görsek de şaşırtsa bizi… Gerçekten iyi giyinmeyi unuttu o da.

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