Gökyüzü hareketlerini, dolunay ve yeni ayları takip edenler astrolojiyle yakından ilgileniyor. Burçlara ilgi duyanlar ünlülerin hangi burç olduğunu merak ediyor. Özellikle Acun Ilıcalı, Hadise, Cem Yılmaz, Alişan, Demet Akalın gibi Türkiye'de ünlü isimlerin hangi burç olduğu araştırılıyor. Terazi, Balık, Boğa, Başak burcu olan ünlüler kim? Hangi ünlü hangi burca sahip? Bu sorular İnternet üzerinde aratılıyor. İşte size ünlülerin burçları…

BARIŞ ARDUÇ - TERAZİ

Barış Arduç 9 Ekim 1987'de İsviçre'de doğdu. Terazi burcu olan Barış Arduç, Kiralık Aşk, Deliha, Mutluluk Zamanı gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.

ACUN ILICALI - TERAZİ

Edirne doğumlu olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da doğdu. Ekranlarda sevilen yarışmalarla izlenen Acun Ilıcalı Terazi burcu.

DEMET AKALIN - BOĞA

Eski manken ve Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın Boğa burcu.

CÜNEYT ARKIN - BAŞAK

Türk sinemasının sevilen ismi Cüneyt Arkın 7 Eylül 1937 doğumlu. Eskişehir'de doğan ve sayısız Türk filminde rol alan Cüneyt Arkın Başak burcu.

DEFNE SAMYELİ - BALIK

Türk haber sunucusu, köşe yazarı, program sunucusu olan Defne Samyeli 17 Mart 1972 doğumlu. İstanbul'da doğan Defne Samyeli Balık burcu.

SERENAY SARIKAYA - YENGEÇ

Oyuncu ve model olan Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 yılında doğdu. Ankara doğumlu olan güzel oyuncu Yengeç burcu.

CEM YILMAZ - BOĞA

İstanbul doğumlu olan komedyen ve yönetmen Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 yılında doğdu. İstanbul'da doğan Cem Yılmaz Boğa burcu.

HADİSE - TERAZİ

Belçika doğumlu olan Hadise 22 Ekim'de doğdu. Ünlü şarkıcı Terazi burcu.