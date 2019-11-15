Ünlü sunucu Dilay Korkmaz açtığı davayı kazandı! 'Babamın oğlu olsa affetmem'

Ünlü sunucu Dilay Korkmaz sosyal medya üzerinden aldığı mesaj üzerine dava açmıştı. Korkmaz sosyal medya hesabı üzerinden sert bir dille bir açıklama videosu paylaştı. Korkmaz açıklamasında, "öyle kimse sosyal medyadan haddini aşan yorumlar filan atmasın. Babamın oğlu olsa affetmem. Bir davayı daha kazandık." dedi.

Dilay Korkmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın devamı şu şekilde;

" İnsanlar evde oturup, giripte benim sayfama saçma sapan hakaret, müstehcen yorumlarda bulunamaz. Ben bu saygısızlığı kendi sayfam bünyesinde kaldıramıyorum. Eleştiriye açığım ama hakarete kapalıyım. Biri bana yorum attığında ekran görüntüsünü alıp, URL adresini de kopyalayıp avukatıma gönderiyorum. Bu tarz şeylerden acayip rahatsız oluyorum. Yüzüme gülen insanlar fake profiller açıp oradan bana hakaretler yağdırıyorlar. Ben saygısızlığa karşıyım. Kimseye saygısızlık yapmam, kimsenin de yapmasına izin vermem. Bugün bir davayı kazandık. Bundan sonra benzer yorumlar gelirse yine dava edeceğim. "