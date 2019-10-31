Ünlü futbolcu Lewandowski ve eşinin Halloween 2019 kıyafeti olay oldu

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, eşi ile birlikte Halloween 2019'a katıldı. Çiftin moda trendlerine göre giyindiği herkes tarafından biliniyor. Ünlü çift Halloween 2019 için özel kostüm giydi. Giydikleri kıyafetle kısa sürede dünyada moda gündeminin merkezine oturmuş oldular.

İŞTE ROBERT LEWANDOWSKİ VE EŞİNİN ÇOK KONUŞULAN FOTOĞRAFI;





