Isparta mutfağından 'Uluborlu böreği' tarifi

Isparta bölgesinin nadide lezzetlerinden olan Uluborlu böreği herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Uluborlu böreği nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü Uluborlu böreği her yörece sevilen bir lezzettir.

ULUBORLU BÖREĞİ HAMUR MALZEMESİ

4 su bardağı elenmiş un

1 tatlı kaşığı tuz

1.5 su bardağı su

ULUBORLU BÖREĞİ İÇ MALZEME

Yarım kilo kemiksiz yağsız et

3 baş soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı su

3-4 yemek kaşığı tereyağı

ULUBORLU BÖREĞİ YAPILIŞI

Burdur usulü ya da Isparta usulü Uluborlu börek yapmak için önce derin bir karıştırma kabında un ve tuz karıştırılıp yavaşça üzerine su ilave edilir. Kulak memesi kıvamından biraz sert bir hamur elde edildikten sonra yoğrulan hamur en az 45 dakika mayalanması ve dinlenmesi için üzeri nemli bir bez ile örtülerek beklemeye alınır. Arzu edenler börek hamuru tarifi için kapsamlı açıklamaları ekli sayfamızdan da inceleyebilirler.

Bu arada bizde böreğin iç malzemesini hazırlayabiliriz. Önce eti soğanla beraber robottan geçirelim eğer robot yoksa satır ya da bıçak ile çok ince kıyalım. Tuz, karabiber ve su ilave ederek yoğurarak bir harç elde edelim.

45 dakikalık süre dolduktan sonra dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp, yemek tabağı büyüklüğünde ve yarım santim kalınlığında yufkalar açalım. Her bir yufkanın yarısına hazırladığımız etli harçtan yayalım ve öbür yarısı ile üzerini kapatalım. Sacda veya yağsız teflon tavada kızarttığımız böreklerin sıcakken üstüne tereyağı sürerek dizelim ve servis edelim..