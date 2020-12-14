Uçuk tehlikenin habercisi olabilir! İşte uçuk için doğal yöntemler

Uçuk için doğal yöntemler ve uçuk tedavisi 7’den 70’e herkes tarafından araştırılıyor. Peki, uçuk neden çıkar? Uçuk(herpes enfeskiyonu) nasıl geçer?



Aksam.com.tr’den Merve Kantarcı Çulha’ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Özdemir, uçuğun bazı hastalıkların belirtisi olabileceğini belirterek bulaş riskine karşı uyardı. Vücudun farklı yerlerinde çıkan uçuklarla ilgili bilgi veren Özdemir, uçuk için doğal yöntemleri anlattı.

HERPES ENFEKSİYONU (UÇUK) NEDİR?



Uçuğun çocuk ve erişkinlerde en sık görülen infeksiyonlardan olduğunu belirten Prof. Özdemir, şu bilgileri verdi:

“Herpes simpleks virüsleri DNA virüsleridir ve başlıca epidermis ve dudak givi mukozal yüzeyleri enfekte ederler. Akut infeksiyondan sonra, herpes virüsü bölgesel sinir köklerinde yaşam boyunca barınırlar. Uygun şartlar oluştuğunda virüs tekrar aktifleşerek tekrar enfeksiyona yol açar. On yaşın altındaki çocuklarda herpetik enfeksiyonlar çoğunlukla belirti vermez ve HSV-1 tipindedir. Herpes infeksiyonları; Herpetik gingivostomatit (ağız içi ve diş etleri), Herpetik keratokonjonktivit (göz), Herpes labialis (dudaklar), Genital herpes (genital bölge), Kutanöz herpes (deri) ve Egzema herpetikum (ekzema şeklinde), Herpetik dolama (parmak uçlarında) şeklinde görülebilir.”

EN ÇOK DUDAKLARDA ORTAYA ÇIKIYOR

Uçuğun bulaş riski taşıdığına dikkat çeken Özdemir, şu şekilde konuştu:

“Herpes virüsün en sık geçiş şekli, doğum sırasında genital infeksiyonu olan anneden sekresyonların fetusa temasıyla olmaktadır. Anneden damlacık yoluyla veya emzirme sırasında, diğer aile yakınlarından veya hastane personelinden doğum sonrasında damlacık yoluyla geçiş şeklindedir. Herpes Labialis, dudaklarda en çok da dudakların dış kenarı olan vermilyon sınırında yerleşir. Yanaklar, göz kapakları veya kulaklarda da görülebilir. En sık görülen tekrarlayan herpes simpleks infeksiyonudur Özellikle soğuk, güneş ışığı, yüksek ateş, dental girişimler, stres, menstrüel siklüs, ateş, travma, uykusuzluk, yorgunluk, korku, panik, beslenme bozuklukları, üst solunum yolları enfeksiyonları, HIV enfeksiyonu kanserler ve kemoterapi gibi bağışık sistemi zayıflatan durumlar tetikleyici olabilir. Bir-iki gün süren yanma, batma, kaşıntı gibi semptomları takiben kırmızı zeminde grup yapmış baloncuklar ve açık yaralar şeklinde gelişir.”

ENFEKSİYONA YOL AÇAR VE PARMAKLARA BULAŞIR

Uçuk enfeksiyonu sırasında bulaşılık yönünden dolayı hızlı tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Mustafa Özdemir, “Uçuğu olan kişiler kişisel eşyalarını başka kişilerle paylaşmamalıdır. Öpüşmekten kaçınılmalı ve uçuğa direk el teması olmamalıdır. Makyaj ve temizleme sırasında enfekte bölgeye temastan kaçınılmalı. Uçuğun yarası ve kabuklarıyla uğraşmamalıdır. Aksi takdirde diğer mikroplar uçuk yarasına taşınıp ikincil deri enfeksiyonuna yol açar ve ayrıca parmaklara da virüs bulaşabilir.” dedi.

UÇUK İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

Uçuk tedavisinde bitkisel ürünlerle de başarılı sonuçlar alınabileceğini belirten Özdemir, uçuk için doğal yöntemleri şöyle sıraladı:

Melisa suyu, tea tree yağı (çay ağacı yağı), Nioli yağı, akgünlük yağı, lavanta yağı uçuk çıkmadan önceki batma karıncalanma evresinde çıkacak alan üzerine günde birkaç kez sürülerek uçuğun çıkması engellenebilir.

Bu yağların uçuk lezyonu çıkıp baloncuk ve kabuk gelişmiş lezyonlarda kullanılmaması gerekir, tahrişe neden olabilir.

Uçuk hastalığında tekrarların önüne geçmek için düzenli beslenme, düzenli uyku, stresten uzak durma, aşırı güneş temasından kaçınma, eşlik eden hastalıkların hızlı şekilde tedavileri önemlidir.

UÇUK TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Uçuk tedavisinde öncelikli olarak tetikleyici faktörlerin önlenmesi gerekir. Sık tekrarlayan uçuk durumunda tetikleyici faktörlerin saptanması için doktor muayenesi önemlidir.

Uçuk tedavisinde topikal antiviraller, çinko içeren kurutucu kremler, ikincil enfeksiyon geliştiği durumlarda topikal antibiyotikler, ağrı ve acıyı hafifletmek için topikal anestezik kremler ve hastalık şiddeti yüksek, çok sayıda lezyon içeren, göz tutulumunda veya bağışık sistemi düşük bireylerde ağızdan antiviral haplarda kullanmak gerekir.

Yılda 6 veya daha fazla tekrar durumlarında ağızdan alınan antiviral hapları uzun süre kullanmak gerekebilir. Uçuk çıkmaya yakın sıcak veya soğuk uygulamaları da uçuğun çıkması veya lezyonun büyümesini engelleyebilir.