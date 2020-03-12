Tuzun zararları nelerdir? Tuz tüketiminde nelere dikkat edilmelidir?

Yemeklerin olmazsa olmazı tuz birçoğumuz için vazgeçilmezdir. Fakat fazla tüketilmesi durumunda bazı hastalıklara yol açabiliyor. Fazla tuzlu yiyecekler tansiyonu etkilediği gibi vücudun kalsiyum kaybına neden oluyor. Peki, tuz tüketimi nasıl olmalı? Günde ne kadar tuz tüketilmeli? Tuzlu yemek zararlı mı? bu soruların cevabı merak ediliyor. Özellikle tansiyon hastalarının dikkat ettiği tuz tüketimi aslında her bireyi etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından günlük kişi başı tuz tüketiminin 5 gramın altında olması öneriliyor. İşte tuz tüketirken dikkat edilmesi gerekenler:

Tuz tüketimi ile hipertansiyon arasında yakın bir ilişki vardır. Ayrıca fazla tuz tüketimi idrarla kalsiyum atılmasını arttırarak kemiklerden kalsiyum kaybına neden olur.

Tuz tüketimini azaltmak için; lezzetine bakılmadan yemeklere tuz eklenmemelidir.

Daima taze ve aşırı tuz içermeyen besinler tercih edilmelidir.

Satın alınan hazır ürünlerin etiketleri mutlaka okunmalıdır.

Tuzsuz ya da tuzu azaltılmış besinler tercih edilmelidir. Masada tuz kullanılmamalıdır.

Baharat ve maydanoz, nane, kekik, dereotu, rezene, fesleğen gibi aroma sağlayıcılar tuz yerine tercih edilmelidir.

Turşu, ketçap, hardal, soya sosu vb. yiyeceklerin tuz içeriği çok fazladır. Bu besinlerden uzak durulmalı ya da az ve seyrek tüketilmelidir.

Sebze ve meyve tüketimi arttırılmalıdır. Bol su içilmelidir.

Su genelde az sodyum içerir. Şişe suları ve maden sularının sodyum içeriğini etiketinden kontrol edilmelidir.

HANGİ HASTALIKLARA SEBEP OLUYOR?

Aşırı tuz tüketiminin kardiyovasküler ile böbrek hastalıkları, hipertansiyon, inme, osteoporoz ve bazı kanser türlerinin oluşmasına yol açabiliyor.